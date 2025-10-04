Una muy difícil situación reveló el ex jugador de Colo Colo Pablo Solari en sus plataformas digitales, lo que ha impactado en su vida y los hinchas albos se han encargado de levantar su ánimo.

Fue el propio jugador del Spartak de Moscú de Liga Premier de Rusia quien contó en su Instagram personal que falleció su abuelo, lo que hizo que de inmediato sus seguidores le mandaran mensajes de apoyo.

El atacante argentino subió una fotografía en sus plataformas donde sale acompañado de su abuelo, donde decidió mandarle un sentido mensaje de despedida.

Un momento que golpea la vida del jugador, pero que se siente acompañado con los mensajes que le han enviado los hinchas en sus redes sociales, de manera de sobrellevarlo de mejor forma.

Pablo Solari recibe el apoyo de los hinchas de Colo Colo. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

¿Qué dijo Pablo Solari de su abuelito?

Fue el propio Pablo Solari quien contó el difícil momento que está viviendo con su familia, por lo que decidió que la mejor forma de informarlo era por sus redes sociales.

Con una tierna fotografía acompañado de su abuelito quiso dar a conocer la noticia, lo que acompañó de un mensaje que quede para la eternidad en su memoria.

“Descansa en paz abuelito querido: te amo”, fue el mensaje que posteó el jugador.

