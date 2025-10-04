La pausa que tiene el fútbol chileno por el Mundial Sub 20 tiene a varios equipos planificando desde ya lo que será la próxima temporada. Colo Colo está dentro de los equipos que está haciendo noticia por algunos nombres que se irán y otros que pueden llegar.
Y atentos, que en grupo de los que arribarán al Monumental no están solo los jugadores que serán fichados en el mercado de pases, sino que también los que deben volver de sus respectivos préstamos.
Lo notable acá es que esta lista la integran 15 jugadores, con nombres que hasta hace no mucho eran titulares o habituales en equipo titular del Cacique. Por lo mismo, más de alguno podría regresar para definitivamente quedarse en Pedrero.
Los 15 jugadores que vuelven a Colo Colo para el 2026
El listado es liderado sin duda que por Brayan Cortés y Cristián Zavala. Mientras el arquero termina su préstamo en Peñarol a fin de año, el atacante debe volver tras terminar con su cesión en Coquimbo Unido.
Cristián Zavala debe volver a Colo Colo al terminar en diciembre su préstamo en Coquimbo Unido.
Más atrás hay canteranos que han alternado más o menos en el primer equipo de los albos como Jeyson Rojas, Lucas Soto o Bryan Soto. También está Matías Moya, quien termina su préstamo en Iquique y además finaliza su contrato con los albos en diciembre.
- Brayan Cortés (30 años) – Peñarol (Uruguay) – Arquero
- Cristián Zavala (26 años) – Coquimbo Unido – Extremo derecho
- Diego Ulloa (22 años) – Unión La Calera – Lateral izquierdo
- Felipe Yáñez (20 años) – Unión La Calera – Lateral izquierdo
- Jeyson Rojas (23 años) – Deportes La Serena – Lateral derecho
- Lucas Soto (22 años) – Everton – Mediocampista y lateral derecho
- Nicolás Garrido (23 años) – O’Higgins – Defensa central
- Ethan Espinoza (24 años) – Santiago Wanderers – Mediocampista ofensivo
- Pedro Navarro (24 años) – Unión San Felipe – Lateral izquierdo
- Bryan Soto (24 años) – Deportes Iquique – Mediocampista
- Julio Fierro (23 años) – Deportes Copiapó – Arquero
- Darko Fiamengo (22 años) – San Antonio Unido – Defensa central
- Matías Moya (27 años) – Deportes Iquique – Extremo izquierdo
- Martín Ballesteros (23 años) – Unión La Calera – Arquero
- Diego Plaza (22 años) – Deportes Santa Cruz – Mediocampista
Habrá que ver si alguno de estos nombres se queda para afrontar la temporada 2026 con el Cacique o si el club les busca un nuevo destino al no tener espacio en el equipo de Fernando Ortiz.