Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Cortés y Zavala incluidos: Los 15 jugadores que deben volver de sus préstamos a Colo Colo para el 2026

Fernando Ortiz recibirá una gran camada de jugadores para la próxima temporada con el término de varias cesiones.

Por Patricio Echagüe

Cortés debe en el papel volver a Colo Colo en diciembre tras terminar su préstamo en Peñarol.
© Peñarol.Cortés debe en el papel volver a Colo Colo en diciembre tras terminar su préstamo en Peñarol.

La pausa que tiene el fútbol chileno por el Mundial Sub 20 tiene a varios equipos planificando desde ya lo que será la próxima temporada. Colo Colo está dentro de los equipos que está haciendo noticia por algunos nombres que se irán y otros que pueden llegar.

Y atentos, que en grupo de los que arribarán al Monumental no están solo los jugadores que serán fichados en el mercado de pases, sino que también los que deben volver de sus respectivos préstamos.

Lo notable acá es que esta lista la integran 15 jugadores, con nombres que hasta hace no mucho eran titulares o habituales en equipo titular del Cacique. Por lo mismo, más de alguno podría regresar para definitivamente quedarse en Pedrero.

Se va casi sin jugar: La inesperada salida que se dará en Colo Colo para el 2026

ver también

Se va casi sin jugar: La inesperada salida que se dará en Colo Colo para el 2026

Los 15 jugadores que vuelven a Colo Colo para el 2026

El listado es liderado sin duda que por Brayan Cortés y Cristián Zavala. Mientras el arquero termina su préstamo en Peñarol a fin de año, el atacante debe volver tras terminar con su cesión en Coquimbo Unido.

Cristián Zavala debe volver a Colo Colo al terminar en diciembre su préstamo en Coquimbo Unido. | Foto: Photosport.

Cristián Zavala debe volver a Colo Colo al terminar en diciembre su préstamo en Coquimbo Unido. | Foto: Photosport.

Más atrás hay canteranos que han alternado más o menos en el primer equipo de los albos como Jeyson Rojas, Lucas Soto o Bryan Soto. También está Matías Moya, quien termina su préstamo en Iquique y además finaliza su contrato con los albos en diciembre.

Publicidad
  • Brayan Cortés (30 años) – Peñarol (Uruguay) – Arquero
  • Cristián Zavala (26 años) – Coquimbo Unido – Extremo derecho
  • Diego Ulloa (22 años) – Unión La Calera – Lateral izquierdo
  • Felipe Yáñez (20 años) – Unión La Calera – Lateral izquierdo
  • Jeyson Rojas (23 años) – Deportes La Serena – Lateral derecho
  • Lucas Soto (22 años) – Everton – Mediocampista y lateral derecho
  • Nicolás Garrido (23 años) – O’Higgins – Defensa central
  • Ethan Espinoza (24 años) – Santiago Wanderers – Mediocampista ofensivo
  • Pedro Navarro (24 años) – Unión San Felipe – Lateral izquierdo
  • Bryan Soto (24 años) – Deportes Iquique – Mediocampista
  • Julio Fierro (23 años) – Deportes Copiapó – Arquero
  • Darko Fiamengo (22 años) – San Antonio Unido – Defensa central
  • Matías Moya (27 años) – Deportes Iquique – Extremo izquierdo
  • Martín Ballesteros (23 años) – Unión La Calera – Arquero
  • Diego Plaza (22 años) – Deportes Santa Cruz – Mediocampista
Destapan el secreto mejor guardado en Colo Colo: ¿Por qué Lucas Cepeda no pudo ser vendido a Europa?

ver también

Destapan el secreto mejor guardado en Colo Colo: ¿Por qué Lucas Cepeda no pudo ser vendido a Europa?

Habrá que ver si alguno de estos nombres se queda para afrontar la temporada 2026 con el Cacique o si el club les busca un nuevo destino al no tener espacio en el equipo de Fernando Ortiz.

Lee también
¿Se queda? Los números de Zavala con Coquimbo Unido
Colo Colo

¿Se queda? Los números de Zavala con Coquimbo Unido

Fuentes felicita a Zavala por dejar Colo Colo con repaso a Almirón
Campeonato Nacional

Fuentes felicita a Zavala por dejar Colo Colo con repaso a Almirón

¡Coquimbo Unido remonta y da otro emotivo paso al título!
Chile

¡Coquimbo Unido remonta y da otro emotivo paso al título!

"El fútbol es más simple": Pollo Véliz cuestiona "métricas" de Córdova
Selección Chilena

"El fútbol es más simple": Pollo Véliz cuestiona "métricas" de Córdova

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo