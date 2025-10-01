Colo Colo busca solucionar uno de los principales problemas que ha tenido en este complejo 2025: el de los laterales. Y es que el bajón de rendimiento de Mauricio Isla y Erick Weimberg es evidente, razón por la cual se hace más que necesario una renovación en los costados albos.

Por lo mismo en el Cacique ya se maneja un abanico de opciones para reforzarse pensando en el 2026. Hay un nombre en particular que gusta bastante, aunque para tenerlo habrá que entrar a competir con el club que actualmente defiende.

Hablamos de Jorge Espejo, defensor que pertenece a Cobreloa y que está a préstamo en Audax Italiano. De acuerdo a información entregada por ADN Radio, el jugador de 25 años está siendo seguido con atención por los albos.

El Cacique no es el único interesado por Espejo

Pese a este interés, lo cierto es que a Colo Colo le saldrá competencia por quedarse con los servicios del defensor. Así lo dejó en claro Mauricio Pozo, director deportivo de Cobreloa, quien en charla con el mencionado medio aseguró que es Audax el elenco que tiene la primera opción por fichar a Espejo.

“Jorge todavía pertenece a Cobreloa. Si bien Audax aún tiene la opción de compra para que se pueda quedar, la cláusula tiene un piso”, aseguró Pozo.

Jorge Espejo es uno de los nombres que Colo Colo tiene en carpeta para el 2026. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el directivo loíno afirmó que “Audax Italiano tiene la prioridad, pero si no se hace efectiva, estamos abiertos a escuchar otras opciones”.

“Jorge es un gran jugador. Se le dio la oportunidad de salir a préstamo y Audax lo recibió de buena forma. La campaña, tanto en lo colectivo como en lo individual, ha trascendido de gran manera”, concluyó.

Jorge Espejo está tasado en 600 mil dólares de acuerdo a datos de Transfermarkt. En este 2025 con los itálicos ha jugado 32 partidos, donde se ha matriculado con tres goles y ha dado dos asistencias en 2.758 minutos de acción.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Liga de Primera 2025?

El próximo encuentro del Popular en el torneo será ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso el domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas. Este duelo será válido por la fecha 24.