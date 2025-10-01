Colo Colo estiró las piernas durante este miércoles en su primer amistoso durante el parón del fútbol chileno por el Mundial Sub 20. Los albos visitaron a Unión Española en el Estadio Santa Laura, donde cayeron por 2-1 a puertas cerradas.

Para esta ocasión Fernando Ortiz siguió probando diferentes fórmulas para afrontar de la mejor manera los últimos partidos del año, donde el Cacique debe sí o sí sumar varios puntos para asegurar su clasificación a las copas internacionales.

Por lo mismo el DT argentino se la jugó por alinear a varios juveniles y jugadores que no han visto demasiada acción en esta temporada. Así fue como el Cacique formó con Eduardo Villanueva en el arco; Víctor Campos, Bruno Gutiérrez, Sebastián Vegas y Daniel Gutiérrez en defensa; Esteban Pavez y Tomás Alarcón como volantes de corte; Benjamín Pérez, Leandro Hernández y Cristián Riquelme más arriba; Salomón Rodríguez en delantera.

ver también La U deja con cuello a Colo Colo y le roba un amistoso en el receso

Lamentablemente el resultado no fue el esperado para los albos, quienes terminaron cayendo gracias a los tantos de Fabricio Formiliano y Cristián Insaurralde. El descuento fue obra de Marcos Bolados, quien se comienza a afianzar como una buena arma en ofensiva para Ortiz.

El gol de Marcos Bolados a Unión Española

Tweet placeholder

Cabe recordar que el antofagastino abrió la cuenta el pasado viernes en la victoria por 4-0 del Cacique sobre Deportes Iquique. Pese a que Ortiz tenía a Salomón Rodríguez como centrodelantero, el DT albo optó por ubicar en esa zona a Bolados, quien respondió con un buen gol.

Publicidad

Publicidad

ver también Correa revela interés de un gigante, pero eligió a Colo Colo por brutal diferencia: “En otros no pasa”

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Liga de Primera 2025?

El próximo partido de los albos en el torneo será ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas. Este duelo será válido por la fecha 24.