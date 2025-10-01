Colo Colo no quería perder tiempo en el inicio del proceso de Fernando Ortiz. Con la Liga de Primera en pausa por el Mundial Sub 20, el Cacique se preparaba para disputar algunos amistosos para agarrar ritmo.

Aníbal Mosa anunció días atrás que el Eterno Campeón enfrentaría a Ñublense, Deportes Puerto Montt y Palestino, este último a puertas cerradas. Sin embargo, en los últimos días las cosas se complicaron y se les cayó el choque con los Diablos Rojos, aunque no fue el único.

Este miércoles se conoció que el Cacique sufrió la cancelación de otro de los encuentros que tenía por delante. Una situación que complica los planes de su nuevo técnico, quien quería darle rodaje a su idea y que tiene a un inesperado protagonista: la U de Chile.

La U deja con cuello a Colo Colo y le quita amistoso ante Palestino

La planificación que tenía Colo Colo para la pausa de la Liga de Primera se ha visto más que complicada. Ahora el Cacique lamenta la suspensión de otro de sus amistosos y por culpa de su archirrival.

Colo Colo finalmente no jugará contra Palestino por culpa de la U. Foto: Photosport.

Según reveló el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, el Eterno Campeón no jugará el choque que tenía agendado para el 11 de octubre. “Va a jugar la próxima semana ante Puerto Montt. Estaba programado el partido con Palestino el sábado a puertas cerradas, pero se cayó, no se va a jugar“.

Publicidad

Publicidad

¿La razón? Según explicó el reportero albo, además de los problemas y cercanía entre un duelo y otro, a los Árabes se le dio otra opción: “Palestino va a jugar contra la U“, remarcó.

ver también “Yo mejor me…”: el picante mensaje de Salomón Rodríguez desde Colo Colo

Eso sí, en el Cacique no bajan los brazos y hacen lo posible por asegurar otro encuentro en los próximos días. “Colo Colo hace lo posible para sumar un partido más“.

La idea de Fernando Ortiz era que el plantel sumara minutos y rodaje antes del reinicio del torneo. Ahí el Eterno Campeón tendrá que visitar al líder Coquimbo Unido, donde está obligado a ganar si quiere seguir soñando con copas internacionales.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo lamenta el perder uno de los amistosos que tenía en sus planes y ahora busca un nuevo rival para no perder ritmo. El Cacique quiere llegar lo mejor posible a la recta final de la temporada, pero por ahora se le complicó todo.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo por ahora se prepara para el próximo amistoso que tiene por delante. El Cacique se verá las caras con Deportes Puerto Montt el próximo 8 de octubre a partir de las 19:00 horas.

ver también El esfuerzo extra de Javier Correa y Alan Saldivia para no perder terreno en Colo Colo

Así marcha Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Publicidad