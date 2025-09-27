Colo Colo venció a Deportes Iquique en una de sus mejores jornadas en la Liga de Primera. Ahora, los albos se preparan para una larga pausa, porque el torneo nacional entra en receso por el Mundial Sub 20 que se desarrollará en el país desde este sábado 27 de septiembre.

El regreso de los albos a la competencia está pactado recién para el fin de semana del 19 de octubre, así que serán varios días sin actividad oficial para el equipo que dirige Fernando Ortiz.

Esa es la razón por la que la dirigencia se movió y comenzó a organizar distintos amistosos. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó que trabajan en confirmar duelos contra Ñublense en Chillán, Deportes Puerto Montt en la Región de Los Lagos y Palestino a puertas cerradas.

Sin embargo, uno de esos partidos ya se cayó. Mosa confirmó que el amistoso contra Ñublense no va. “Nos comunicaron que no habían obtenido las autorizaciones, algo que nos llamó la atención porque hasta ayer teníamos la información de que iban a tener los permisos”, dijo.

El amistoso entre Colo Colo y Ñublense, que se jugaría en Chillán, no va | Photosport

Se suspende el amistoso entre Colo Colo y Ñublense

“Pero más allá de que no se desarrolle ese partido en particular, igual el equipo va a jugar. Estamos viendo que puedan jugar aquí o en otro estadio sin público, porque queremos tener tres o cuatro partidos antes de jugar con Coquimbo”, mencionó Aníbal Mosa.

El regreso de Colo Colo a la competencia será contra el puntero del fútbol chileno, en Coquimbo, para la fecha 24 de la Liga de Primera. Será para el fin de semana del 19 de octubre, aunque la programación aún no es confirmada por la ANFP.