Colo Colo recibe a Deportes Iquique por el duelo pendiente de la fecha 23 de la Liga de Primera, en medio de la pausa del campeonato nacional por el Mundial Sub 20, ad portas del parón definitivo hasta el final de la competencia planetaria juvenil.

Colo Colo viene de perder contra a Universidad de Chile en la Supercopa y necesita sanar la herida con un triunfo, una victoria que lo acerque en la tabla a zona de Copa Sudamericana. Será el segundo partido de Fernando Ortiz como DT del Cacique.

Colo Colo enfrenta a Iquique con la herida abiertas tras perder la Supercopa de Chile contra la U.

Por su parte, Iquique viene de ganar contra Deportes Limache y necesita los tres puntos para intentar salir del fondo y la zona de descenso, por ahora colista exclusivo del torneo.

Minuto a minuto de Colo Colo versus Deportes Iquique