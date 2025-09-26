Es tendencia:
Minuto a minuto: Colo Colo se pone al día con el duelo pendiente ante el colista Deportes Iquique

Colo Colo se pone al día y recibe a Deportes Iquique por el partido pendiente de la fecha 23 de la Liga de Primera.

Por Diego Jeria

Colo Colo enfrenta a Iquique para ponerse al día.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTColo Colo enfrenta a Iquique para ponerse al día.
Colo Colo recibe a Deportes Iquique por el duelo pendiente de la fecha 23 de la Liga de Primera, en medio de la pausa del campeonato nacional por el Mundial Sub 20, ad portas del parón definitivo hasta el final de la competencia planetaria juvenil.

Colo Colo viene de perder contra a Universidad de Chile en la Supercopa y necesita sanar la herida con un triunfo, una victoria que lo acerque en la tabla a zona de Copa Sudamericana. Será el segundo partido de Fernando Ortiz como DT del Cacique.

Colo Colo enfrenta a Iquique con la herida abiertas tras perder la Supercopa de Chile contra la U.

Colo Colo enfrenta a Iquique con la herida abiertas tras perder la Supercopa de Chile contra la U.

Por su parte, Iquique viene de ganar contra Deportes Limache y necesita los tres puntos para intentar salir del fondo y la zona de descenso, por ahora colista exclusivo del torneo.

Minuto a minuto de Colo Colo versus Deportes Iquique

¡Palo de Colo Colo!

32'.- Linda pared entre Claudio Aquino y Erick Wimberg termina con un fuerte remate del mediocampista de Colo Colo dentro del área... el balón da de lleno en el palo y se vuelve a salvar Iquique. Aquino se quedó con el grito de gol a mitad de garganta.

Primera amarilla

26'.- Primera tarjeta amarilla del partido para amarilla para Jonathan Villagra en Colo Colo por una barrida en mediacancha.

Era golazo de Iquique, se salvó Colo Colo

20'.- Primera de Iquique y casi acierta: Edson Puch apareció con velocidad por la izquierda hasta llegar al costado del área, sacó un centro bajo medido al nivel del pasto y Steffan Pino no alcanzó a conectar de buena manera tras zambullirse en el terreno de juego mojado. El balón salió desviado y se salvó Colo Colo. Gran jugada de Puch.

Monólogo de Colo Colo

11'.- Por ahora todas las acciones son para Colo Colo y sólo le ha faltado encontrar la última estocada. El Cacique aparece con peligro y Deportes Iquique trata de aguantar. Buen inicio de los albos contra Los Dragones Celestes.

¡Polémica! Colo Colo alegó penal

5'.- Colo Colo pedía penal por supuesta falta Marcelo Jorquera a Lucas Cepeda dentro del área, cuando el albo buscaba fusilar el arco nortino. El árbitro Juan Lara no se inmutó y el VAR tampoco se pronunció. Discutible la acción.

Casi gol de Colo Colo

3'.- Mauricio Isla casi abre el marcador: el Huaso empalmó de cabeza un balonazo aéreo y profundo, pero el arquero de Iquique, Daniel Castillo, alcanzó a desviar el testazo con los pies. ¡Estuvo cerca Colo Colo! El marcador se mantiene sin goles (0-0).

Comenzó el partido

1'.- ¡Pitazo! Comenzó el partido. Ya juegan Colo Colo y Deportes Iquique en el estadio Monumental.

Equipos a la cancha

Los jugadores de Colo Colo y Deportes Iquique ya están sobre el terreno de juego del estadio Monumental. El partido comienza en breve.

Así se paran los equipos

El once titular de Colo Colo está conformado con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino. DT: Fernando Ortiz.

En la banca de Colo Colo están Eduardo Villanueva; Daniel Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Tomás Alarcón, Leandro Hernández, Manley Clerveaux y Salomón Rodríguez.

Iquique alinea con Daniel Castillo; Matías Blázquez, Luis Casanova, Salvador Sánchez y Marcelo Jorquera; César Fuentes, Matías Moya, Marcos Gómez y Misael Dávila; Steffan Pino y Edson Puch. DT Fernando Díaz.

Integran las alternativas nortinas Leandro Requena; Bryan Soto, César González, Hans Salinas, Diego Orellana, Antony Henríquez y Agustín Venezia.

Dónde ver Colo Colo vs. Iquique

El partido lo puedes ver por TNT SPORTS Premium y de manera online y streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports. El duelo comienza en breve (19:00 horas).

TNT Sports Premium según tu cableoperador:

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
ZAPPING: 99 (HD)

Así está la tabla

Tabla de posiciones previo al duelo de Colo Colo y Deportes Iquique:

Formación confirmada de Iquique

Formación confirmada de Colo Colo

Parte médico de Colo Colo

El parte médico y las bajas de Colo Colo contra Iquique:

Alan Saldivia: pubalfia en reintegro deportivo.
Alexander Oroz: rotura tendón bíceps femoral operado. Seis semanas de evolución.
Óscar Opazo: Menisectomía interna de rodilla izquierda. Dos semanas de evolución.
Javier Correa: desgarro aductor izquierdo. Segunda semana de evolución.

Además, Esteban Pavez y Sebastián Vegas cumplen suspensión, mientras y Francisco Marchant y Nicolás Suárez están con La Roja sub 20 en modo Mundial Juvenil de Chile 2025.

Los citados de Iquique

Los citados por Fernando Díaz en Iquique:

Los citados de Colo Colo

La convocatoria de Fernando Ortiz en Colo Colo contra Iquique.

Camarín listo de Colo Colo

Todo listo en el vestuario del Cacique en el estadio Monumental.

Probable formación de Colo Colo

Colo Colo trabajó un once con Fernando de Paul al arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro en mediocampo; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino en delantera.

Los datos del partido

Colo Colo enfrenta a Deportes Iquique este viernes 26 de septiembre, desde las 19:00 horas en el estadio Monumental, por el duelo pendiente de la fecha 23 de la Liga de Primera. Arbitra el réferi Juan Lara.

Será el primer partido del entrenador Fernando Ortiz con Colo Colo en el campeonato nacional. El DT debutó en la derrota contra Universidad de Chile por la Supercopa.

¡Comenzamos la previa!

Buenas tardes redgoleras y redgoleros. Comenzamos la previa del duelo entre Colo Colo y Deportes Iquique. Acompáñanos en la espera del duelo y en el minuto a minuto durante el partido.

