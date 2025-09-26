Colo Colo vuelve a la cancha en un importante duelo ante Deportes Iquique.Los Albos necesitan ganar como sea, por lo cual reclamaron con todo una supuesta infracción contra Lucas Cepeda.

Luego de caer por goleada ante Universidad de Chile en la Supercopa, los dirigidos por Fernando Ortiz regresaron al terreno de juego. Esta vez, por la Liga de Primera, donde necesitan mejorar su campaña para al menos, intentar clasificar a una copa internacional.

La jugada que pidió como penal Colo Colo

En el partido ante Deportes Iquique, Colo Colo salió con todo en la búsqueda de quedarse con los 3 puntos. Desde temprano, los Albos inclinaron el partido contra el arco defendido por Daniel Castillo, haciéndolo uno de los protagonistas del duelo.

En una de las primeras acciones, en el minuto 5, Lucas Cepeda entró al área por la derecha del ataque de los Albos y tuvo un contacto con Marcelo Jorquera de los Dragones Celestes. Todo el Estadio Monumental se levantó para pedir la pena máxima.

El juez del partido, Juan Lara, aplicó el siga siga y no sancionó penal a favor de Colo Colo. Cepeda mostró su cara de sorpresa ante la decisión del árbitro. Lara tampoco fue llamado por el VAR, por lo que el partido siguió con su desarrollo con normalidad.

La jugada que Colo Colo pedía como penal. Imagen: Photosport

Colo Colo necesita vencer a Deportes Iquique para acercarse a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras los Dragones Celestes deben quedarse con los puntos para intentar salir de la zona de descenso de la Liga de Pirmera. Complejo momento para ambos.