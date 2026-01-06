Universidad Católica sigue trabajando en el armado del plantel 2026. Es así como surgió como oportunidad de mercado la opción de repatriar a Enzo Roco. José María Buljubasich habló al respecto.

Los Cruzados miran con mucha esperanza la temporada que se viene, luego de terminar de buena manera el 2025 con Daniel Garnero al mando y con el Claro Arena de testigo. Además, volverán a disputar la Copa Libertadores luego de 4 años.

¿Llega Enzo Roco a la UC?

Universidad Católica tiene fichados a Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Justo Giani y Jimmy Martínez, pero está muy lejos de retirarse del mercado. Además, justo apareció la opción de fichar a un histórico del club que dejaría muy contentos a los hinchas.

Enzo Roco es un defensa surgido en San Carlos de Apoquindo y destacó en una época difícil del club, tras lo cual partió al extranjero. Recientemente quedó libre tras rescindir su contrato con el Fatih Karagümrük de Turquía, por lo que rápidamente su nombre fue asociado a los Cruzados. José María Buljubasich habló de esta posibilidad.

“Enzo se formó acá, tiene larga trayectoria, ya veníamos conversando en un listado de otros jugadores con los que veníamos avanzando en negociaciones y Enzo entrará en esa posibilidad“, indicó el gerente técnico de Universidad Católica.

Roco partió en 2014, tras lo cual jugó en Elche, Espanyol, Cruz Azul, Besiktas, Fatih Karagümrük, Al Tai y Al Riyadh, estos últimos dos clubes de Arabia Saudita. Además, fue un habitual en la selección chilena e incluso, fue campeón de la Copa América Centenario de 2016.

Ahora Enzo Roco, quien tiene el pase en su poder, esperará poder conversar con Universidad Católica y ver si tiene espacio en el plantel actual de Daniel Garnero. A los 33 años, el defensa viene de jugar 7 partidos en el fútbol turco durante el último año.