Universidad Católica selló uno de sus principales objetivos el 2026 y clasificó a la próxima edición de Copa Libertadores. Con ello en mente, el cuadro cruzado ya comenzó a reforzarse y anunciaron 4 fichajes, a los cuales aún faltan figuras por sumar.

Recientemente, la Franja anunció las incorporaciones de Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Matías Palavecino al plantel. Pero el gerente técnico de Cruzados, José María Buljubasich, reveló las posiciones que necesitan reforzar.

Los refuerzos que buscará la UC en este mercado

En conversación con El Deportivo, Buljubasich, comentó que a pesar de las incorporaciones, el plantel aún no está cerrado. “Estamos viendo la opción de un extremo más y de un central. La idea es tener dos jugadores por puesto para competir y no tener el problema de este año. La idea es tener un equipo más amplio y que el cuerpo técnico tenga jugadores para poder rotar”.

Asimismo, añade que para el equipo es ideal tener la mayor cantidad de jugadores de un año para otro. “Eso lo hemos podido lograr. Hemos renovado a muchos. Siempre trabajamos igual con todos los entrenadores. Analizamos rendimientos, vemos posiciones a reforzar, revisamos juveniles que pueden subir y contratos a renovar”.

“Hay mercados en que se puede hacer más rápido, otros más lentos. Todo es consensuado entre directorio, gerencia deportiva, secretaría técnica y cuerpo técnico. No se imponen jugadores. Somos un grupo de trabajo“, explicó al medio.

Asimismo, sobre si invertirán en un jugador o buscarán jugadores sin contrato, Buljubasich comentó: “Hay un tema ahí… Lo que importa es que el equipo juegue bien y quienes estén en la cancha representen al hincha”.

“Una de las cosas más difíciles del fútbol es contratar jugadores. Si uno trae a alguien por cuatro años y no funciona, es un costo muy grande. Lo que tenemos que armar son planteles competitivos y no hipotecar años futuros, como nos ha pasado en otros momentos”.

“Yo creo que lo más importante no es comprar jugadores, sino que armar planteles competitivos”, puntualizó el gerente deportivo de los Cruzados.