Universidad Católica logró uno de sus objetivos y clasificó a la próxima edición de la Copa Libertadores, motivo por el cual cerró la renovación de sus figuras, entre ellas Clemente Montes. Sin embargo, revelan que llegó una oferta que podría cambiarlo todo.

Hace algunas semanas, el periodista Jorge Cubillos reveló que desde la liga de Bulgaria había interés por el jugador, pero nada se concretó y Montes extendió su vínculo con la Franja. Punto Cruzado reveló que el delantero afinó los detalles de su continuidad, la cual “va de la mano con algunas mejoras contractuales, ya sea económica, en duración y cláusulas”.

Desde Europa buscan a Clemente Montes

Según reveló el experto en mercado de fichajes, César Luis Merlo, el jugador se queda en la UC tras oferta irresistible desde el Viejo Continente.

“Clemente Montes rechazó una millonaria oferta del CSKA Sofía para firmarlo como agente libre y renovará en Universidad Católica. Su vínculo terminó a fines de año, pero el futbolista ya decidió prolongarlo hasta diciembre de 2027″.

Clemente Montes se queda en la UC. Andres Pina/Photosport

El futuro de Montes con la UC

El jugador conversó con La Tercera hace algunas semanas, se refirió a su futuro con el equipo. “Quiero salir de la mejor manera o quedarme; hay que ver qué vamos a hacer. Yo quiero estar siempre bien con el club porque es el que me ha dado todo”.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡El refuerzo más esperado! Se complica la llegada de cotizado refuerzo para U Católica

Añadiendo que siente que está listo para dar el salto fuera del país si es que se da la oportunidad. “Me siento mucho más maduro, estoy siendo un jugador más regular, que era lo que me propuse, que es ser titular e importante en el equipo”.

También se refirió a la clasificación a la Copa Libertadores. “Hace mucho tiempo que no juego este campeonato, que es muy lindo. Se puede generar un equipo más competitivo para pelear copas internacionales y salir campeón”.