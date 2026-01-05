La UC ha tenido mucha acción en el mercado de fichajes y antes de empezar el 2026 ya había confirmado varios refuerzos. Este lunes 5 de enero fue el turno de la presentación oficial de Justo Giani, el mediapunta argentino que inauguró las incorporaciones para la temporada venidera.

Otro que se sumó fue Bernardo Cerezo tras quedar libre de Ñublense. Lo propio ocurrió con Jimmy Martínez, quien se integró a costo cero tras culminar su segunda etapa en Huachipato. Y cómo olvidar a Matías Palavecino, quien firmó como refuerzo de los Cruzados tras salir campeón en Coquimbo Unido.

Aunque también hubo algunas salidas. Por ejemplo, la del polifuncional defensor Tomás Asta-Buruaga, quien no llegó a un acuerdo para extender su permanencia en San Carlos de Apoquindo. Y en el ítem renovaciones, tanto el colombiano Jhojan Valencia como Eugenio Mena le dieron buenas noticias a Daniel Garnero.

Daniel Garnero sabe que la UC ha tenido arduo trabajo en la ventana de traspasos. (Eduardo Fortes/Photosport).

Pero, como siempre en la materia de negociaciones, el DT de la Franja tiene mucha preocupación por el venezolano Eduard Bello, quien terminó la campaña como segundo goleador del club. Por supuesto, ocupó ese puesto detrás de Fernando Zampedri, quien por sexta vez consecutiva se erigió como artillero del torneo.

Mientras se resuelven algunas cosas, José María Buljubasich dio algunos detalles. “Con Agustín (Farías) llegamos a un acuerdo, con Clemente (Montes) ya tenemos el acuerdo. Hay que firmarlo nada más, pero estamos cerrando prácticamente cerrando las últimas cosas”, dijo el Tati, gerente deportivo de Cruzados SADP.

Publicidad

Publicidad

“Las posiciones que nos falta completar es un marcador central y un extremo por izquierda. Donde está Eduard en esa posicion, viendo qué opciones vamos a manejar. Todavía no está cerrado”, manifestó Buljubasich sobre la continuidad de Bello. Sin duda, la negociación más difícil del club, que debe negociar con Barcelona de Ecuador, pues no activó la opción de compra por el llanero.

Eduard Bello anotó siete goles y regaló tres asistencias en 31 partidos por la UC. ¿Seguirá? (Felipe Zanca/Photosport).

ver también ¡Aún faltan! Universidad Católica revela a los refuerzos que buscarán esta temporada

Buljubasich valora el trabajo de la UC en el mercado de fichajes

En la UC quedaron muy felices por haber ganado el Chile 2, que le dio paso a la fase grupal de la Copa Libertadores, pero eso les dejó tarea en el mercado de fichajes. Un trabajo que, en el club, creen haber realizado de manera correcta para cumplir las metas trazadas en la confección del plantel, donde ya suena el ex Cruzado Enzo Roco.

Publicidad

Publicidad

“Durante el año pasado y el anterior habíamos hablado mucho que necesitábamos jugadores en la mitad de cancha, que era un lugar donde nos faltaba. Mantuvimos a la mayoría de los jugadores”, explicó Buljubasich, otrora arquero que es un ícono: ostenta el récord de imbatibilidad en el fútbol chileno.

El Tati Buljubasich cree que el club cumplió el plan trazado para el mercado de fichajes. Pero falta aún. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Añadió que “trajimos a algunos, el caso de Matías y Justo, Jimmy. La idea es que haya un grupo de jugadores que entre todos puedan elevar el nivel futbolístico de Universidad Católica en todos los campeonatos que tenemos en 2026. Nos faltarían dos puestos para encarar la temporada con el plantel completo”. Habrá que ver cómo termina la aventura cruzada para este exigente 2026. Pero comenzó bien.

Publicidad

Publicidad

ver también Copa Libertadores 2026 está lista: Los 47 equipos clasificados a la “Gloria Eterna”

Así quedó Universidad Católica en la tabla de la Liga de Primera 2025

Universidad Católica cerró su participación en la Liga de Primera 2025 en el segundo lugar, aunque lejísimo del campeón Coquimbo Unido.