José María Buljubasich sabe perfectamente que la UC ha intentado darle muchas variantes a Daniel Garnero para afrontar la venidera temporada 2026. Los Cruzados tendrán un año muy exigente, pues además de las competencias locales disputarán la fase grupal de la Copa Libertadores.

Por eso mismo, era necesario engrosar el plantel. Sobre todo en el mediocampo, donde el DT de Universidad Católica dispondrá de varias alternativas, pues sumó tres nuevos nombres ahí: Matías Palavecino, quien se sumó a la Franja tras ser parte del campeón Coquimbo Unido.

También puso su firma el argentino Justo Giani. Y lo propio hizo Jimmy Martínez, quien este martes 6 de enero fue presentado oficialmente en el Claro Arena. Por si eso fuera poco, Garnero también podrá considerar al centrocampista argentino Fernando Zuqui, quien superó la gravísima lesión que sufrió en el debut del entrenador al mando de la Cato.

Universidad Católica también alcanzó un acuerdo para renovar a Clemente Montes. (Andrés Piña/Photosport).

Por si eso fuera poco, también aseguraron las renovaciones de Agustín Farías y el colombiano Jhojan Valencia, dos exponentes más en aquella zona de la cancha. Pero hay una negociación que tiene algo inquieto a Garnero. La continuidad del venezolano Eduard Bello, segundo goleador del equipo en la temporada.

Una negociación que se ha dilatado más de lo que hubieran querido en la precordillera, pues el pase de Bello pertenece a Barcelona de Ecuador. Y que se dio prácticamente por confirmada. Pero según el gerente deportivo de Cruzados SADP eso no es así.

Publicidad

Publicidad

“Con respecto a Eduard no. No se ha movido nada la situación en los últimos días”, manifestó Buljubasich sobre el llanero, quien en Chile jugó también en Deportes Antofagasta, además de registrar un paso por el Mazatlán de México antes de su desembarco en Ecuador.

Eduard Bello celebra uno de los siete goles que convirtió en la Católica. (Andres Pina/Photosport)

ver también La UC aborda su negociación más compleja del mercado de fichajes 2026: “Todavía no…”

Buljubasich le da un mensaje a Garnero y los hinchas de la UC por Eduard Bello

De todas maneras, José María Buljubasich dio a entender que aún es factible lograr la continuidad de Eduard Bello en la UC, algo que Garnero vería con muy buenos ojos. “Seguimos evaluando algunas cosas”, manifestó el otrora arquero, dueño del récord de imbatibilidad del fútbol chileno.

Publicidad

Publicidad

Un cetro que ganó en la custodia de la portería de Universidad Católica. “No está confirmado ni descartado, por ahora es un tema, como se dice, una noticia en desarrollo. No hay nada concreto”, sentenció el Tati, quien sabe que en estas tratativas es muy necesaria la paciencia.

El Tati Buljubasich lleva varios años en su cargo. Sabe perfectamente que hay negociaciones que no son inmediatas. Como la de Bello. (Javier Salvo/Photosport).

En otro plano, Buljubasich reveló que es difícil que haya partidos amistosos con público antes de la Supercopa. Pero que es muy factible que el equipo sume duelos preparatorios a puertas cerradas “para llegar con algo de ritmo” a la semifinal de aquel certamen.

Publicidad

Publicidad

ver también Nuevo refuerzo de Católica señala que ser campeón del torneo está por encima de Copa Libertadores

Así quedó Universidad Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

La UC terminó en el 2° lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2025, lejísimo del campeón Coquimbo Unido. Pero de todos ganó el Chile 2 y aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América que se avecina.