Unión Española se arma para la temporada 2026, curso rojo en el que la misión será la operación retorno, tras sentenciarse y confirmarse el descenso del histórico club a la Primera B, la segunda categoría del fútbol chileno.

El cuadro del estadio Santa Laura ya tiene a Patricio Rubio, William Machado, Mitchell Wassenne, Martín Ormeño, Julio Fierro y Emiliano Vecchio como refuerzos, pero hay otros que parten.

Según informó el periodista experto en fichajes del fútbol sudamericana, César Luis Merlo, el entrenador Gonzalo Villagra y la directiva hispana determinaron la salida de tres jugadores.

Los tres nombres que deben buscar club tras salir de UE

“Unión Española decidió que Ignacio Jeraldino, Brayan Véjar y Ariel Uribe salgan de la institución. El club ya trabaja para que sean cedidos a otras instituciones”, informó Merlo.

Cabe recordar que Unión Española terminó último (16°) en la tabla de la Liga de Primera 2025, sentenciando su descenso junto a Deportes Iquique con apenas 21 puntos en 30 partidos, registrando seis triunfos, tres empates y 21 derrotas.

UE buscó salvarse por secretaría junto a Iquique, amparados en una discrepancia entre el reglamento de la Liga de Primera y las bases de la ANFP. Finalmente desde Quilín dejaron desierto el reclamo de los clubes confirmando el descenso.

Tras la salida de Miguel Ramírez a principios de noviembre, Gonzalo Villagra ocupó el puesto en la banca de Unión Española como entrenador. Y se mantendrá este 2026 buscando el ascenso en Primera B.