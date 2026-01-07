Unión Española intentó mantenerse en Primera División mediante un reclamo reglamentario, pero no tuvieron éxito. Jorge Segovia hizo una reflexión al respecto.

Los Hispanos hicieron una mala campaña en el 2025, la cual tuvo como consecuencia la pérdida de la categoría. Por esta razón, tendrá que luchar desde la Primera B para poder regresar a la elite del fútbol chileno. El camino no será para nada fácil.

La reflexión de Jorge Segovia

Luego de que se dio el descenso de Unión Española, desde el club iniciaron un reclamo junto a Iquique para poder mantener la categoría por un vacío del reglamento. Sin embargo, desde la ANFP rechazaron este y los de Santa Laura jugarán los potreros en este 2026.

Jorge Segovia, propietario de los Hispanos, reapareció en redes sociales luego de todo este alegato de su club. El español, escribió en X un reflexivo mensaje, en el cual cita al poeta escocés Charles McKay.

“¿No tienes enemigos dices? Una pena amigo mío: ese alarde es vano. Aquel que participa en el combate del deber, que los valientes soportan, debería haber hecho enemigos. Si no los tienes, pequeño es entonces el trabajo que has hecho”, comenzó escribiendo.

“Si a ningún traidor has escarmentado, si ningún zafio patán te ha calumniado, si ningún entuerto has enderezado, entonces… has sido un cobarde redomado“, cerró el controvertido dirigente español.

Luego del fallido reclamo, Unión Española trabaja en el plantel que afrontará la Primera B, donde serán dirigidos por Gonzalo Villagra. Emiliano Vecchio y Patricio Rubio son por ahora los grandes nombres que encabezarán el proyecto retorno de los Hispanos.