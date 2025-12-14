Unión Española arremetió con todo en el fútbol chileno. Tras conocerse la letra chica del reglamento de los torneos nacionales, el elenco hispano busca mantenerse en la Liga de Primera, junto a Deportes Iquique.

Ambos equipos apuntan a que los promedios los dejarían en el torneo, a pesar de que las bases que se votan año a año castigan a los peores por un año calendario. Y ante la decisión de la ANFP, Jorge Segovia avisó su decisión.

“Presentamos un reclamo por incumplimiento del Reglamento. El Reglamento está por encima de las Bases, y está para cumplirse. Si recibimos, como usted dice, ‘un portazo’ de la ANFP, acudiremos a los tribunales de justicia”, dijo en diálogo con El Deportivo.

No le ofende lo que digan de Unión Española

Jorge Segovia fue consultado sobre el mote de equipo que se salva por secretaría, en caso que tenga éxito su alegato contra el reglamento de la ANFP. El dueño de Unión Española fue claro con su parecer.

Jorge Segovia /Photosport

“Si se dice que Unión se salvó por secretaria, no sería el primer caso que ocurre y por tanto no nos ofende”, aseguró, tirando un palo a elencos que acudieron a los escritorios ante la opción de bajar a la B.

Publicidad

Publicidad

Ahí, asoma el recuerdo de U de Chile en 2019, donde el Estallido Social obligó a la ANFP a paralizar el fútbol, mientras que en 2021 estuvieron al borde de caer a Primera B y tenían listo el alegato contra Melipilla. Misma situación se dio con Huachipato, que se salvó bajo esa vía.

ver también Revelan la oferta de U de Chile para comprar el estadio Santa Laura a Unión Española

Sobre los siguientes pasos, Jorge Segovia avisó que “no iremos al TAS. Esperamos no tener que llegar a eso y que se entregue una solución razonable a este problema”.