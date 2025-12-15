Con todo se mueve Deportes Concepción en el mercado de pases rumbo a la temporada 2026. El León de Collao es uno de los equipos más activos en la Liga de Primera y rondan importantes nombres en el sur.

Si ya confirmaron al Pato Almendra como DT, poco a poco comienza a tomar forma el plantel. Ahí, el arco es clave para la directiva y un tremendo nombre se acerca al equipo.

Mundialista de Qatar 2022 con Uruguay, además de vestir la camiseta de grandes de América como Boca Juniors y Peñarol, Sebastián Sosa es la carta que busca el León de Collao. Así lo informaron desde el Biobío.

La tremenda carrera del meta que quiere el Conce

Deportes Concepción está muy cerca de abrochar al portero uruguayo Sebastián Sosa. El meta jugó el Mundial de Qatar 2022 con Edinson Cavani y Luis Suárez, entre otros cracks, y ve con buenos ojos ir a los lilas.

Sosa en Qatar 2022/Getty Images

“La semana pasada hubo llamados de lado y lado entre Sebastián Sosa y la dirigencia de Deportes Concepción, que busca dar un golpe de timón como en antaño desde el arco en el mercado de pases”, reveló el medio local Sabes Deportes.

El experimentado portero de 39 años viene de jugar en el Juventud Las Piedras, de Uruguay. Ahí termina contrato esta temporada, por lo que tiene vía libre para negociar y estampar la firma en el Conce.

Pese a eso, las esperanzas de los hinchas lilas también están puestas en Nicolás Araya. El portero chileno fue pilar en el ascenso desde la Primera B y cuenta con el apoyo de la fanaticada para ser el titular en la Liga de Primera.