Fue mundialista: El arquero ofrecido a Colo Colo para reemplazar a Brayan Cortés el 2026

El mercado de fichajes en Colo Colo comienza a moverse lentamente. Tras una temporada con pésimos resultados, varios jugadores suenan para dejar la institución, y en el Cacique la búsqueda de nuevos nombres ha comenzado a activarse.

Uno de los puestos prioritarios a reforzar, independientemente de la continuidad o no del técnico Ortiz, sería la portería. Esto ocurre a pesar de que Brayan Cortés finaliza su préstamo en Peñarol y debe regresar a Macul si el equipo uruguayo no ejerce su opción de compra.

Lo cierto es que el deseo de Cortés sería seguir jugando fuera de Chile. Ante esta situación, Colo Colo ya vislumbra nombres para competir con Fernando De Paul, y uno de los currículos que ha llegado a Macul es el de un experimentado jugador con pasado mundialista, aunque con un polémico historial a cuestas.

ver también ¡Batacazo! Colo Colo va por jugador con pasado en la U y la UC: “La prioridad es…”

El arquero mundialista ofrecido a Colo Colo

De acuerdo con la información publicada por el periodista deportivo, Jorge ‘Coke’ Hevia, Colo Colo inició la búsqueda de un portero para 2026, dado que la directiva de ByN cree que el destino de Cortés estará en el exterior.

El periodista y ex actor añadió que, entre los sondeos del Cacique, apareció Gabriel Arias, portero que vive sus últimos días como jugador de Racing Club, pero que estaría siendo descartado debido a su alto costo. Ante esto, surgió la opción de un mundialista con Uruguay, Sebastián Sosa, exarquero de Peñarol, Boca Juniors e Independiente, además de mundialista con Uruguay en Qatar 2022.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El portero de 39 años disputó esta temporada un total de 35 partidos con el Club Atlético Juventud de Las Piedras de Uruguay, recibiendo 37 goles y manteniendo su valla invicta en 12 oportunidades. Esto le permitió al equipo finalizar en el cuarto lugar de la fase regular con 61 puntos, por detrás de Nacional, Peñarol y Liverpool de Uruguay.

La denuncia que involucró a Sosa en Argentina

El portero no ha estado exento de problemas. En 2024, cuando defendía la camiseta de Vélez Sarsfield, fue denunciado junto a otros tres compañeros por abuso sexual.

Tras su regreso a su país natal, Sosa se refirió a esta denuncia en febrero pasado. En el programa 100% Deportes de Sport 890 de Uruguay, donde indicó lo complejo que fue verse involucrado en un hecho de este calibre:

Publicidad

Publicidad

“Fue un año durísimo para todos, principalmente para mi familia, mi esposa, y mi núcleo más interno. Pero he tratado de salir adelante con la conciencia muy tranquila. Eso me ayudó a seguir de pie y caminando. Lentamente, se va aclarando” agregó.