Colo Colo sigue con muchísima atención la situación de Brayan Cortés. El golero de 30 años termina contrato con Peñarol y, aunque nada es oficial todavía, todo indica que los carboneros no ejecutarán la opción de compra y lo mandarán de vuelta al Estadio Monumental.

Las actuaciones del portero parecen no haber convencido al conjunto uruguayo, que ya analiza nuevos nombres para su portería para la siguiente temporada.

Por otra parte, han circulado informes de que Brayan Cortés no desea competir en Colo Colo pese a tener contrato vigente hasta 2027 y que, de no concretarse la opción de Peñarol, buscaría un nuevo club para partir en 2026.

¿La razón? Cooperativa Deportes confirmó que el portero priorizará otra experiencia en el extranjero con la intención de volver a la selección chilena. Cortés pasó de ser titular con Ricardo Gareca a salir de las convocatorias con Nicolás Córdova, y busca revertir el panorama.

Brayan Cortés quiere volver a ser considerado en la Roja | Photosport

Se define el futuro de Brayan Cortés

En medio de todos los reportes sobre su futuro, Brayan Cortés sorprendió a todos con un viaje a Chile, en donde se reunió con Alan Saldivia y Marcos Bolados en nuestro país. “Amigos”, fue el mensaje de los jugadores del Cacique.

Peñarol tiene hasta el 31 de diciembre para ejecutar la opción de compra en el contrato de Brayan Cortés. Para esto, deben pagar 1,4 millones de dólares. En caso contrario, el golero debe volver a Colo Colo y quedarse, o buscar un nuevo interesado en el extranjero.