ver también De titular a no considerado: la triste despedida en la U

Universidad de Chile vuelve a la acción hoy sábado para enfrentar a Deportes Iquique en un partido crucial. Los azules están obligados a vencer y esperar que Everton rescate algún punto en su visita a O’Higgins, ya que solo así clasificarán a la próxima Copa Libertadores 2026.

Pese a que todavía resta este último encuentro para cerrar de manera oficial este 2025, en el bulla ya se está viendo movimiento de cara a la próxima temporada. Y no, no hablamos del adiós de Gustavo Álvarez o renovación de algunas figuras, sino que de la despedida de un jugador del actual plantel.

Y es que por medio de las redes sociales se supo qué futbolista de la U no continuará de cara al año venidero. Hace rato que venía de no ser considerado, por lo que para él y el club, lo más sano era separar caminos.

ver también Los 3 olvidados jugadores de U de Chile que entrenan aparte en el Centro Deportivo Azul

El jugador de Universidad de Chile que no seguirá para el 2026

La encargada de dar a conocer esta información fue Tely Polanco, cocinera del Centro Deportivo Azul (CDA), quien hizo noticia en redes sociales al ratificar el adiós del defensor Ignacio Tapia, quien termina contrato ahora en diciembre.

“Fue un gusto poder haber compartido todo este tiempo contigo mi niño. Éxito en todo lo que viene, te quiero muchísimo”, escribió la funcionaria de la U, quien junto a otras compañeras posó con la camiseta de Tapia con el 3 en la espalda.

El adiós de Ignacio Tapia tras cuatro años en Universidad de Chile. | Foto: Captura.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Ignacia Tapia arribó a Universidad de Chile en el 2022 proveniente de Huachipato a cambio de un millón de dólares. Pese a su alto precio, el defensor nunca pudo destacar en romántico viajero, sobre todo tras el arribo de jugadores como Matías Zaldivia y Franco Calderón.

ver también La última formación de Gustavo Álvarez en U de Chile: sorpresas contra Deportes Iquique

En sus cuatro años en el club jugó 64 partidos, donde anotó un gol y dio una asistencia en 3.979 minutos de acción. En este 2025 apenas suma 15 encuentros, siendo 8 por la Liga de Primera, seis en Copa Chile y uno en la Supercopa. Con los azules fue parte del plantel campeón de la Copa Chile 2024 y de la Supercopa 2025.