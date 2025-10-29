Mientras Universidad de Chile de Gustavo Álvarez se prepara para enfrentar este jueves la semifinal de la Copa Sudamericana contra Lanús de Argentina, la dirigencia universitaria ya está proyectando lo que será la temporada 2026 del elenco azul, un año en el que, previsiblemente, competirán nuevamente a nivel internacional.

Es en este contexto que Azul Azul estaría abocada a la definición del futuro de varios jugadores del plantel, resolviendo, entre otras cosas, quiénes dejarán el club, ya sea por medio de una venta, un préstamo o incluso como agente libre.

En este último grupo emerge el nombre de Ignacio Tapia, defensor nacional de 26 años. El ex Huachipato no ha tenido gran acción en el último tiempo, pues fue marginado por Gustavo Álvarez varios duelos del torneo local, disputando esta temporada apenas 14 encuentros, eso sí, 7 de ellos por el campeonato nacional.

Si bien su presente había cambiado al sumar minutos contra La Serena y Palestino, nuevamente no salió de la banca en la derrota ante la UC en el Clásico Universitario, lo que volvería a despertar inquietudes en el defensor y, por tanto, su salida estaría más cerca que nunca.

Aclaran el Futuro de Ignacio Tapia en la Universidad de Chile

A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), el comunicador argentino Uriel Iugt publicó un mensaje que clarifica el panorama contractual del defensor chileno: “🚨🇨🇱 Ignacio Tapia podría irse de la #UdeChile a fin de año como agente libre” , palabras que luego complementó con la siguiente información: “↪️ Su contrato vence en diciembre. El club chileno le ofreció la extensión del vínculo, pero por el momento no hay acuerdo entre las partes”.

Ignacio Tapia dejaría la U a fines del 2026 como jugador libre. (Foto: Captura X)

Cabe recordar que Tapia ha sido objeto de fuertes críticas en el elenco universitario desde su llegada, situación que ha coincidido con una progresiva disminución de su acción en cancha cada temporada. De hecho, a pesar de haber disputado un total de 63 partidos con los azules hasta el momento, 22 de ellos se registraron solamente durante su primer año en la institución.

En su paso por la U, Tapia ha levantado dos títulos, la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025.