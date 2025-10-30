La Supercopa ganada por la U de Chile ante Colo Colo dejó una inesperada polémica semanas atrás. Un dirigente del Romántico Viajero apuntó contra tres jugadores del Cacique de jugar a favor del archirrival en el compromiso.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Aldo Marín lanzó una incendiaria frase que sacó ronchas. “Mauricio (Isla), Jonathan (Villagra) y Víctor Felipe (Méndez), infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro“, escribió el actual miembro de Azul Azul.

Ya varios días han pasado desde entonces, pero este jueves en la previa del choque del Bulla con Lanús por Copa Sudamericana, volvió a la mesa. ¿La razón? Las nuevas declaraciones del dirigente, quien reveló detalles de lo que pasó después de su polémico mensaje.

Aldo Marín revela conversación con jugadores de Colo Colo tras título de la U

La Supercopa quedó marcada, más allá del resultado, por el polémico mensaje de Aldo Marín en redes sociales. La tocada de oreja a Colo Colo del dirigente de la U no cayó nada de bien y desde entonces se buscó un castigo ejemplar.

Aldo Marín aseguró que tres jugadores de Colo Colo jugaron a favor de la U en la Supercopa. Foto: Instagram.

Este jueves en conversación con Los Tenores de Radio ADN, el directivo azul se refirió a lo que fue aquel episodio y contó su verdad. “Yo soy tuitero, es verdad. Me cuesta salir de ahí“, reconoció.

Aunque Aldo Marín se defendió asegurando que no era lo que quería provocar e incluso conversó con los tres a los que acusó de ayudar a la U. “Hay cosas puntuales que se han malinterpretado. Me gustaría aclarar que la broma de los jugadores del Colo, hablé con ellos y creo que eso me da tranquilidad porque era lo que me importaba, que no fueran perjudicados por algo que escribí“.

Pero para el dirigente del Bulla, la situación no era tan importante como la hicieron ver. “No me parece tan grave como para que escalara tanto (…) Creo que fue una mala broma“, asumió.

Finalmente, se mostró arrepentido y aseguró que “si pudiera retroceder el tiempo quizás no lo escribía, pero hay que asumir las cosas buenas y malas“.

De esta forma, Aldo Marín intenta poner fin a la polémica que provocó al acusar a jugadores de Colo Colo de remar a favor de la U. Ambos clubes ahora se enfocan en cerrar la temporada lo mejor posible, aunque con realidades totalmente opuestas con uno peleando a nivel internacional y el otro lejos siquiera de una clasificación.

¿Cuáles son los próximos partidos de la U y Colo Colo?

La U y Colo Colo por ahora sólo se enfocan en sus desafíos. Mientras el Bulla visita a Lanús por la vuelta de semifinales de Copa Sudamericana este jueves 30 de octubre desde las 19:00 horas, el Cacique hará lo propio ante Ñublense por la Liga de Primera el sábado 1 de noviembre a partir de las 18:00 horas.

Así están la U y Colo Colo en la tabla de posiciones del torneo

