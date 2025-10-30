Es tendencia:
Colo Colo

¡Más problemas! Arturo Vidal se lesiona y es baja en Colo Colo para enfrentar a Ñublense

Justo a 48 horas del choque con los Diablos Rojos, el King le da una pésima noticia al Cacique. Fernando Ortiz explicó la situación.

Por Jp Viluñir Silva

Arturo Vidal no viajará con Colo Colo.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTArturo Vidal no viajará con Colo Colo.

En Colo Colo ya no pueden seguir cediendo más terreno en la lucha por copas internacionales, pero la nube negra no lo suelta. El Cacique no para de sumar problemas y en la previa de la fecha de este fin de semana, lamenta la sensible baja de Arturo Vidal.

El King ha sido uno de los pilares del proceso de Fernando Ortiz jugando como volante central. Sin embargo, luego del empate con Deportes Limache no terminó en las mejores condiciones físicas y sufrió una lesión que lo deja al margen del encuentro con Ñublense.

Más allá de rumores, fue el propio entrenador albo quien confirmó la situación y explicó sus razones para darle descanso. La duda está en cuánto tiempo será baja, aunque en el Estadio Monumental confían en recuperarlo lo antes posible.

Arturo Vidal no viaja para la visita de Colo Colo a Ñublense

Colo Colo no para de dar malas noticias a sus hinchas y ahora, previo a Ñublense, suma un nuevo dolor de cabeza. El Cacique no podrá contar con Arturo Vidal para visitar a los Diablos Rojos por culpa de una lesión en el último partido.

Arturo Vidal le da pésimas noticias a Colo Colo. Foto: Photosport.

El King se retiró con algunas molestias del empate con Deportes Limache y de inmediato encendió las alarmas. Si bien se jugó al misterio con su caso, este jueves el técnico Fernando Ortiz decidió contar la verdad y descartarlo para el viaje a Chillán.

En conferencia de prensa, el Tano reveló que “Arturo terminó con un golpe o una dolencia importante. No ha trabajado durante la semana, no será considerado para el sábado“.

Como ha sido la tónica en su paso por Colo Colo, Fernando Ortiz optó por mandarlo a descansar para así tenerlo al 100%. “Le dije que se trate, que se vienen partidos interesantes después y estará a disposición creo que para la vuelta de los entrenamientos“.

La salida obligada del volante deja un cupo para el mediocampo, donde Esteban Pavez pidió una oportunidad. Quedará esperar para ver si el Tano le da la chance o si decide ocupar a Tomás Alarcón, dejando al capitán en la banca en caso de necesitarlo.

Arturo Vidal será baja en Colo Colo para la visita a Ñublense y le da un nuevo problema a un club que no ha visto una esta temporada. El Cacique pierde al King en un momento clave y ruega para no extrañarlo mucho en un partido donde debe ganar como sea.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Arturo Vidal para visitar a Ñublense y complica a Colo Colo, donde ha disputado 25 partidos oficiales en total en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 3 goles y 1 asistencia en los 1.739 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Sin Arturo Vidal, Colo Colo afina los últimos detalles para ir a enfrentar a Ñublense. El Cacique visita a los Diablos Rojos este sábado 1 de noviembre a partir de las 18:00 horas.

