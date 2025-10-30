Las cosas en Colo Colo no están nada de tranquilas y, como si el momento no fuera suficiente, suma y suma polémicas. Quien han dado que hablar en las últimas horas es Esteban Pavez, quien se quejó públicamente de estar cortado por Fernando Ortiz.

En el estreno de la película Eterno, el capitán albo se sinceró sobre su momento. “Estoy muy caliente. Más allá de jugar o no, eso pasa por el técnico, pero no ir convocado me choca, me pega, me mato todos los días al entrenar y ahí uno se gana la convocatoria. Siempre soy de los que mejor entrena, mis compañeros y todos me lo hacen sentir y no estar convocado me calienta“, lanzó.

Los dichos del mediocampista no pasaron desapercibidos en el Estadio Monumental, donde decidieron sacar la voz. Y si bien podían llamar a la calma, lo cierto es que evitaron meterse más allá de lo que se ha visto.

Colo Colo evita encender la polémica entre Esteban Pavez y Fernando Ortiz

La situación entre Esteban Pavez y Fernando Ortiz tiene más que atentos a los hinchas de Colo Colo. El DT cortó a uno de los jugadores más cuestionados de esta temporada y, como respuesta, recibió una queja pública que no le viene nada de bien.

Esteban Pavez y Fernando Ortiz encienden la polémica en Colo Colo. Foto: Photosport.

El escenario no es el ideal pensando en la urgencia que tiene el Eterno Campeón de sumar para clasificar a Copa Sudamericana. Es por ello que desde el Estadio Monumental le mandaron un mensaje a ambos para que calmen las cosas.

Publicidad

Publicidad

Aníbal Mosa habló tras la reunión de directorio y se refirió a la situación. “Me lo consultaron ahí colegas tuyos ayer también. Son decisiones netamente técnicas. Es una pregunta más para el técnico, que de cierta manera debería contestar esa pregunta“, comenzó señalando.

ver también No aguantan 90 minutos: el dramático balance del cuerpo técnico de Colo Colo sobre el plantel

En esa misma línea, el mandamás albo aseguró que “yo tengo como filosofía no meterme en las decisiones que son técnicas, ni de preguntar por qué pone a uno o por qué saca al otro, o por qué lo convoca o no lo convoca. Así que esa es una pregunta que habría que hacérsela a Fernando”.

Con este escenario, es el entrenador quien tendrá la última palabra sobre el regreso del volante a la cancha. La baja de Arturo Vidal es inminente, por lo que se le abre una oportunidad para demostrar que puede ser un aporte.

Publicidad

Publicidad

Esteban Pavez deja la grande en Colo Colo por su reclamo al no ser considerado por Fernando Ortiz. El capitán albo tendrá que jugársela para volver a la citación y así intentar ayudar en algo en un año que no ha sido el mejor para él.

¿Cuáles son los números de Esteban Pavez esta temporada?

Esteban Pavez ha logrado disputar 32 partidos oficiales en la temporada 2025 con Colo Colo antes de ser cortado. En ellos no ha aportado con goles ni asistencias y alcanza los 2.121 minutos dentro de la cancha.

ver también ¿Parche antes de la herida? Destapan el temor en Cobresal por denuncia que beneficia a Colo Colo

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz y Esteban Pavez trabajan buscando que Colo Colo vuelva a los triunfos en la Liga de Primera. Este sábado 1 de noviembre el Cacique debe visitar a Ñublense a partir de las 18:00 horas.

Publicidad