Esteban Pavez comenzó la temporada siendo capitán y pieza fija en Colo Colo, pero con el tiempo ha ido perdiendo terreno hasta un punto crítico. La llegada de Fernando Ortiz le ha costado caro al volante, quien dejó su rol protagónico para no aparecer ni en las cómicas.

El técnico albo ha tomado una radical medida cortando al mediocampista en los últimos dos partidos. Una situación que no lo tiene nada de cómodo y por la que este martes decidió romper su silencio para disparar con todo.

Esteban Pavez le manda un enorme recado a Fernando Ortiz por cortarlo en Colo Colo

En el estreno de la película “Eterno” por los 100 años de Colo Colo, Esteban Pavez decidió sacar la voz tras ser cortado por Fernando Ortiz. “Para que voy a estar con cosas, siempre digo lo que pienso. Estoy muy caliente. Más allá de jugar o no, eso pasa por el técnico, pero no ir convocado me choca, me pega, me mato todos los días al entrenar y ahí uno se gana la convocatoria“.

El volante le hizo saber al DT que es uno de los más destacados en la interna. “Siempre soy de los que mejor entrena, mis compañeros y todos me lo hacen sentir y no estar convocado me calienta. Es parte de, algún día me iba a tocar, estoy trabajando a full para que el profe me convoque“.

Esteban Pavez le dejó más que clara su postura a Fernando Ortiz tras cortarlo en Colo Colo. Foto: Photosport.

Si bien evitó confrontar de forma directa a Fernando Ortiz, Esteban Pavez tiró palos por debajo. “No tengo ninguna razón y no las voy a pedir, no corresponde, no lo he hecho cuando no he jugado tampoco. Sigo en lo mío, entrenando a full, siendo un líder positivo, entregando lo mejor para mis compañeros y aportaré de donde me toque“.

En esa misma línea, el volante remarcó que “este año han pasado un sinfín de cosas. Me choca, me pega, estoy caliente. Esa es la palabra. Llevo dos semanas comiéndomela, buscando soluciones, no ha cambiado mi forma de ser, de todos lados aporto. En el fútbol y en la vida todo pasa, la única forma de salir es entrenando al cien por ciento“.

“En los momentos malos es cuando más quiero estar, me hubiera gustado en la cancha cuando perdimos con Coquimbo, ayer se empató y fue doloroso y me siento partícipe. A mí me gusta estar en los momentos duros, en los momentos alegres está todo el mundo. A mí, como Esteban Pavez, me gusta estar en las malas“, añadió.

El capitán de Colo Colo no se quedó ahí y alentó a sus compañeros a ir por la hazaña para alcanzar una copa internacional. “La única forma es ganar los cinco partidos que quedan, está complejo. Estamos pensando partido a partido“.

Además y entre risas, respondió al rumor que lo instala en Coquimbo Unido en 2026. “No tengo idea, no veo redes sociales, mi enfoque es entrenar y estar en la citación. Tengo contrato un año más y soy feliz y agradecido de estar en Colo Colo. A lo mejor a nadie le gustaría estar en momentos así, pero yo amo esta institución, me ha dado todo y en las malas quiero estar más que nunca“.

Finalmente, Esteban Pavez se refirió a la expulsión de Sebastián Vegas que le costó un empate a Colo Colo. “Me pareció que la segunda amarilla no era. Pero no voy a entrar más allá. El VAR no puede hacer nada por una amarilla que no es. No tengo nada más que hablar. Todos los equipos han salido o beneficiados o perjudicados o no les ha gustado el arbitraje“.

¿Cuáles son los números de Esteban Pavez esta temporada?

Sin ser considerado en las últimas fechas, Esteban Pavez ha logrado disputar 32 partidos oficiales en la temporada 2025 con Colo Colo. En ellos no ha aportado con goles ni asistencias y alcanza los 2.121 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Esteban Pavez luchará para poder sumar minutos en el próximo partido de Colo Colo en la Liga de Primera. El sábado 1 de noviembre el Cacique visitará a Ñublense en Chillán desde las 18:00 horas.