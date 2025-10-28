Colo Colo no encuentra el rumbo en la Liga de Primera. El Cacique dejó escapar el triunfo ante Deportes Limache y ahora se complica en la chance de meterse en copas internacionales con Fernando Ortiz en la banca.

La falta de concentración del equipo dirigido por el “Tano” se dejó ver en los últimos minutos y ahora queda muy al debe en la recta final del torneo nacional. Especialmente porque su trabajo no se hace notar más allá del verso del DT.

Lo que incluso genera ruido la ausencia de históricos en el plantel y que han sido borrados desde que llegó Ortiz. Este es el caso principalmente de Esteban Pavez que nuevamente no fue considerado y tuvo que mirar el encuentro en el Estadio Nacional en bajo Marquesina.

El volante que fuese capitán de Colo Colo con Jorge Almirón y se mantuvo titular bajo el interinato de Hugo González y Luis Pérez, quedó renegado de inmediato con la llegada de Fernando Ortiz. El tema es que ahora un histórico deslizó el real motivo de su ausencia y que ahora pasa la cuenta en el Cacique.

¿Qué pasa con Esteban Pavez?

En un principio se indicó que Esteban Pavez arrastraba una lesión muscular y luego un cuadro gripal. Lo cierto es que el jugador está al 100% pero no es considerado por una decisión que va más allá de Fernando Ortiz.

“El no está por un tema futbolístico. El habló de un tema político de Colo Colo. Se peleó internamente con Almirón. Dijo cosas que el hincha ni la dirigencia no quería escuchar y ahora tiene que pagar el pato”, expresó fuerte y claro Gonzalo Jara en Pelota Parada.

Jarita explicó que en este momento Pavez es lo que más necesitan los albos, especialmente para cerrar los partidos y lograr los puntos que tanto añora el Cacique.

Esteban Pavez pasó de ser capitán en Colo Colo a estar borrado por Fernando Ortiz

“Hoy es lo que necesita Colo Colo. Tiene un sentido de identidad y es lo que requiere el equipo. Debe subir su nivel está claro, pero por ejemplo Alarcón no ha sido más que él. Es verdad que no ha tenido un buen rendimiento pero no ha sido el gran culpable”, sentenció el panelista de TNT Sports.

