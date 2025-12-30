Colo Colo se tiene que armar de buena forma de cara a la temporada 2026, para así mejorar el paupérrimo 2025, es por ello que busca con pinzas sus fichajes para el año que se acerca.

En Blanco y Negro no sobran los recursos económicos, es por ello que el gerente deportivo, Daniel Morón, tuvo que acudir al ingenio para encontrar las nuevas caras para el Cacique.

Colo Colo ya tiene listos al lateral derecho Matías Fernández y al defensor central uruguayo Joaquín Sosa, pero va por otro zaguero para completar la parte baja de cara a la campaña 2026.

En Argentina aseguran que Colo Colo se acerca a Óscar Salomón

Colo Colo está negociando por la llegada de otro defensor central, debido a la posible salida de Alan Saldivia a Vasco de Gama, y puso su mirada en el argentino Oscar Salomón.

El periodista Federico Cristofanelli dio a conocer que el zaguero, que pertenece a Boca Juniors y jugó como cedido en Platense, se acerca al cuadro albo, pese al interés de Newell’s Old Boy.

Oscar Salomón jugando por Platense contra River Plate. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“A esta hora a mí me dan más cerca a Oscar Salomón de Colo Colo que de Newell’s. Boca prioriza venta y los chilenos harían oferta. NOB pretende préstamo con opción de compra”, explicó el reportero.

Salomón tuvo regularidad en la temporada 2025 y jugó un total de 38 partidos. Además, se dio el lujo de marcar un gol y entregar una asistencia.

