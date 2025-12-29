Colo Colo atraviesa un dramático momento financiero, es por ello que recurrió al ingenio para realizar fichajes de cara a la temporada 2026 del fútbol chileno.

La primera contratación confirmada de los albos fue el arribo del lateral derecho Matías Fernández Cordero, quien arribó en calidad de jugador libre tras terminar su contrato con Independiente del Valle.

La segunda cara nueva de Colo Colo es el defensor central uruguayo Joaquín Sosa, quien ya se hizo los exámenes médicos de rigor y será oficializado en el corto plazo. Llega con una cesión sin cargo por un año y con opción de compra desde Bologna.

Andrés Marocco critica a Joaquín Sosa, segundo fichaje de Colo Colo

El último equipo que defendió Sosa fue Independiente Santa Fe de Bogotá, donde apenas alcanzó a estar seis meses e interrumpió su préstamo para ir a Colo Colo.

Para conocer el nivel del uruguayo en RedGol nos pusimos en contacto con el periodista de ESPN Colombia Andrés Marocco, quien criticó el nivel mostrado por el charrúa.

“Este jugador en Santa Fe no rindió. No estuvo a la altura y no dio lo que se esperaba. Estoy seguro que llegó por solicitud de Jorge Bava, pero no fue importante en Santa Fe. Tuvo lesiones y no rindió”, dijo el comentarista sobre el nuevo fichaje albo.

Luego, habló de sus características: “no es el clásico central uruguayo. Tiene cosas de los charrúas por su tamaño y temperamento, pero es un jugador con algo de técnica, sin embargo, acá en Colombia no dejó una buena imagen. Me parece que no es un jugador recomendable“.

Por último, Andrés Marocco indicó que pese a no rendir en la capital colombiana, puede tener un alza en su llegada a Colo Colo.

“De pronto en Colo Colo encuentra su lugar en el mundo, yo no puedo decir que en Chile no va a rendir, pero acá no lo hizo. Bogotá no es fácil, sobre todo para los uruguayos por la altitud. Insisto, acá no anduvo bien”, cerró.