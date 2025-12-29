“No hay plata”. La frase que popularizó el presidente de Argentina, Javier Milei, se escucha a diario en el estadio Monumental, porque Colo Colo atraviesa una profunda crisis financiera.

Para darse cuenta de los problemas económicos del Cacique no hay que ser muy incisivos, ya que el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, declaró que los recursos no sobran.

Además, ByN está fichando jugadores libres (Matías Fernández y Joaquín Sosa) para la temporada 2026 y cuando ofertó por futbolistas que le interesan, quedó en vergüenza por el precario monto que ofreció.

Colo Colo tendrá que viajar con una delegación acotada a la Serie Río de La Plata

Colo Colo jugará sus primeros partidos de 2026 en Montevideo, en la Serie Río de La Plata, pero los albos tienen problemas para trasladarse a Uruguay.

El comunicador Cristian Alvarado contó en el programa De Puntete que debido a la crisis financiera del Cacique viajará una delegación acotada a tierras charrúas, para así no incurrir en gastos innecesarios.

“Está tan mal Colo Colo económicamente que les dijeron a los directores y el club sabe que las delegaciones no pueden superar las 50 personas“, dijo el popular Tomate.

“Seguramente la organización se hace cargo del staff técnico y del plantel, pero además tienen que ir el departamento de comunicaciones, directores y la delegación se aumenta. En el último directorio fue tema y se dijo que hoy la realidad institucional no va en línea con poder hacer gastos innecesarios“, agregó.

Colo Colo está cerrando el año de su centenario de forma muy precaria y no hay luces de mejoría de cara a 2026.