La nueva obsesión de Blanco y Negro en el mercado de fichajes es el delantero Daniel Popín Castro, quien puede dar el salto de Deportes Limache a Colo Colo.

El presidente de ByN, Aníbal Mosa, es el más interesado por quedarse con los servicios del goleador limachino, según supo RedGol, por lo que busca fórmulas para satisfacer los requerimientos del elenco tomatero.

“Llega un jugador extranjero de otro medio y abre las billeteras y cuando es un jugador nacional se castiga bastante“, dijo el presidente de Limache César Villegas a sus pares albos, quienes van a subir la puntería por Popín.

El nuevo monto que ofrecerá Colo Colo por Popín Castro

Blanco y Negro ofreció en primera instancia 250 mil dólares por el fichaje de Daniel Castro más un jugador juvenil para Limache, oferta que fue rechazada de plano.

Ahora, la concesionaria que administra al cuadro albo tiene la idea de subir la puntería y llegaría hasta los 500 mil dólares, aceptando que los limachinos se queden con un porcentaje de la carta del jugador.

Además, entregaría en la operación el pase del jugador Bastián Silva, quien ya jugó en Limache en 2025 y fue clave para sumar minutos Sub 21. También podrían agregar a otro futbolista juvenil en el acuerdo.

Colo Colo regatea para quedarse con Daniel Popín Castro, debido a las escuálidas arcas que hay en el estadio Monumental.

