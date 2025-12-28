Arturo Vidal es de los pocos futbolistas de la Generación Dorada que sigue vigente. Pese a ello, su estadía en Colo Colo sigue siendo puesta en entredicho por algunos, debido a las constantes polémicas a las que se ve sometido.

De hecho, muchas veces ha sido puesta en duda su continuidad para el 2026. Ya con su estadía más firme, siempre surgen teorías y rumores sobre una salida de Macul.

Y esto se ve complementado por las vacaciones que el propio Arturo Vidal se mandó en Colombia, tierra de su actual pareja. Muchos creen que su destino en el futuro próximo será en las tierras del café.

¿Es real que ya tiene todo acordado en Colombia?

Uno de los equipos que se acercó a Arturo Vidal antes de su llegada a Colo Colo fue el América de Cali. Los Diablos Rojos estuvieron rondando y el propio King les hizo varios guiños.

Justo ahora, Vidal viajó a las tierras de su pareja, a Cali, y esto abrió las posibilidades a los rumores. Una cuenta de X, incluso, dio por segura su llegada al América de Cali.

“Arturo ya es escarlata. América acaba de firmar al King Vidal por 6 meses”, puso la cuenta de X. Aunque, claro, esto es sólo parte de las tantas bromas aparecidas este 28 de diciembre, en el Día de Los Inocentes. Aunque, tiene varios puntos que lo hacen creíble.

¿Cuáles fueron los números de Arturo Vidal en la temporada 2025?

El King jugó un total de 29 partidos, entre la Liga de Primera, la Copa Chile, la Supercopa y la Copa Libertadores. Marcó un total de tres goles y dio una asistencia.

