Cristián Caamaño tuvo una dura crítica al fútbol chileno y ejemplificó con el caso de Colo Colo. El periodista se mostró contrariado por la alta presencia de jugadores “veteranos” en los equipos nacionales.

“¿Se dan cuenta que los clubes chilenos van a la inversa del fútbol en el mundo? Cuando todos los equipos rejuvenecen, en Chile se envejece la liga”, dijo Caamaño en Deportes en Agricultura.

Agregó que “yo puedo entender lo que está haciendo Deportes Concepción, que viene de ascender, y el plantel del año pasado estaba planificado para otro tipo de competencia. Pero no puedes tener cinco jugadores de más de 34 años, porque no te da. ¡No te da!”.

Caamaño: Colo Colo y tres veteranos, más Isla que se fue

“Mira cómo terminó Colo Colo… Terminó sacando a Esteban Pavez, Arturo Vidal y Claudio Aquino, no porque Ortiz se despertó un día pensando en que le caían mal. Es porque simplemente no da, con todo respeto”, complementó Caamaño.

Caamaño alegaba por la edad en el fútbol chileno y le entró fuerte a Vidal, Pavez y Aquino en Colo Colo.

El periodista sentenció irónico que “uno se puede rodear y apoyar de lo jóvenes, pero cuando ya son dos o más no hay quién corra. Puedes tener la pelota, pero después tienes que recuperarla. ¿Quién la recuperaba, Mauricio Isla con 38 años?”.

Cabe recordar que Colo Colo ya vio las salidas de Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Óscar Opazo, Matías Moya, Javier Rojas y Manley Clerveaux de cara al 2026.

Por otro lado, el Cacique ya anunció a Matías Fernández Cordero como su primer y único refuerzo hasta ahora para la próxima temporada, en la que Colo Colo no tendrá competencia internacional.