El nombre de Arturo Vidal vuelve a tomar fuerza en el mercado de fichajes y esta vez con un destino que ya lo tentó en el pasado. Aprovechando las vacaciones del “King” en Colombia, no son pocos los que creen que el mediocampista chileno podría transformarse en el gran golpe del mercado para el América de Cali.

Uno de los que se refirió a este tema es el periodista colombiano Andrés Marocco, hoy en ESPN, quien conversó en exclusiva con RedGol y entregó detalles sobre el posible interés del cuadro de los “Diablos Rojos” en el actual volante de Colo Colo, un nombre que vuelve a instalarse con fuerza en el radar del fútbol cafetero.

Piden que Arturo Vidal vaya al América de Cali

El comunicador colombiano comenzó señalando que: “La llegada de Arturo Vidal al América de Cali sería un tremendo golpe de opinión para este club” , destacando el impacto mediático y deportivo que tendría el arribo del experimentado jugador chileno.

Marocco apuntó al complejo momento institucional que atraviesa el club colombiano como un factor determinante para ir en busca de una figura de peso internacional: “Este club necesita un golpe fuerte en el mercado, ya que están peleados con sus hinchas y eso es fatal para un club tan grande”, sentenció.

Ante esto reveló que el interés por Vidal no es nuevo y que surge desde lo más alto de la dirigencia: “Tulio Gómez, presidente y dueño del club, siempre lo ha querido y ya hace un año estuvo muy cerca de traerlo” , explicó, recordando el momento en que Vidal estuvo muy próximo a arribar al América antes de concretar su retorno a Colo Colo a inicios de 2024.

Eso sí, el periodista deportivo fue enfático en señalar que, por ahora,todo se mueve en el terreno de las especulaciones. Las versiones se han intensificado principalmente por la presencia de Vidal de vacaciones en Colombia, aunque no hay contactos formales entre las partes; “Son las primeras especulaciones de la prensa por las vacaciones de Arturo acá, porque tenemos entendido que todavía no se han reunido los dirigentes del América con el jugador” , aclaró.

Por ahora, Arturo Vidal sigue ligado contractualmente a Colo Colo con un contrato vigente hasta diciembre de 2026. Sin embargo, desde Colombia ya comienzan a generar ruido sus vacaciones en tierras cafeteras, justo en un contexto donde su relación con el Cacique no pasa por el mejor momento y una salida aparece como una alternativa real, considerando que en Blanco y Negro no verían mal liberarse del sueldo más alto del fútbol chileno.