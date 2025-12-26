Arturo Vidal cerró el 2025 como uno de los peores años de su carrera. El King no solo mostró un pobre nivel en la cancha, sino que también terminó sin poder ganar títulos en el año del centenario de Colo Colo.

Esta situación lo dejó agotado y con muchos incluso pidiendo su salida del Cacique. Es por ello que en sus vacaciones decidió desconectarse un poco y se subió a un avión rumbo a Colombia, donde fue recibido como estrella.

El mediocampista lleva algunos días por tierras cafetaleras y la noche de este 25 de diciembre sorprendió a todos apareciendo en un desfile tradicional colombiano. Ahí se robó la película, recibió el cariño de los hinchas por ese lado del mundo y los rumores sobre una salida del Cacique se activaron de inmediato.

Arturo Vidal se pasea como estrella en Colombia antes de volver a Colo Colo

A sus 38 años y luego de un centenario para el olvido, Arturo Vidal opta por desconectarse de todo y recargar energías lejos de Chile. El King está de viaje por Colombia por temas familiares, pero también se hace un tiempo para pasarla bien antes de regresar a Colo Colo para el inicio de la pretemporada 2026.

El mediocampista sorprendió a todos al aparecer en el desfile inaugural de la Feria de Cali la noche de este jueves 25 de diciembre. En la cita, que se llevó a cabo en medio de lluvias, el chileno simplemente se robó la película y fue uno de los nombres que revolucionó el Valle del Cauca.

En la edición número 68 del evento, Arturo Vidal fue visto en una de las carrozas que desfilaron por el lugar junto a su pareja, Sonia Isaza. Su presencia no pasó desapercibida, ya que los hinchas colombianos lo llenaron de cariño y le demostraron que sigue siendo una estrella en ese lado del mundo.

La situación no ha dejado de llamar la atención de los hinchas de Colo Colo, quienes no quedaron muy conformes con su nivel. Los rumores que lo ligaron a América de Cali tiempo atrás volvieron a aparecer, aunque por ahora sin nada concreto.

Cabe recordar que este es el último año que le queda de contrato al mediocampista en el Eterno Campeón. Al finalizar el 2026 y con 39 años para ese momento, no se sabe si habrá un capítulo más en su carrera o será el momento de colgar los botines.

Arturo Vidal se aleja de las malas vibras y la pasa bien en sus últimos días de vacaciones. El King recarga energías antes de regresar a Colo Colo para pelear y así dejar atrás el pésimo centenario que le dio a los hinchas.

¿Cuándo comienza la pretemporada 2026 de Colo Colo?

Arturo Vidal disfruta de sus últimos días de vacaciones antes del comienzo de la pretemporada 2026 de Colo Colo. El Cacique dará inicio a sus trabajos el próximo 3 de enero y contempla un torneo amistoso en Uruguay.

