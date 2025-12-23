Es tendencia:
Fútbol internacional

Dibu Martínez se diferencia de Vidal y no quiere retirarse en Sudamérica: “Quería volver bien”

Emiliano Martínez manifestó que su intención no es retornar a Independiente, club en el que se formó, siendo tan viejo.

Por Felipe Escobillana

Emiliano Martínez tiene 33 años y es uno de los mejores arqueros de la Premier League, brillando semana a semana en el Aston Villa. Por eso Independiente de Avellaneda, club en el que se formó, tenía la ilusión de que retornara en un par de años.

Una idea que el Dibu descartó de plano en una entrevista para DirecTV. A diferencia de lo que pasó con Arturo Vidal que volvió a Colo Colo casi a los 38 años, el meta asegura que no quiere retornar casi jubilado a su país.

“Obviamente siempre me gustó la idea de jugar en Independiente. Pero la verdad lo veo lejos todavía. Tengo dos años de contrato todavía, estoy en el Mundial, estoy en mi mejor momento”, señaló el portero argentino.

Por lo mismo fue bastante sincero. “Es muy difícil. Yo quería volver bien, como estoy ahora. Capaz que volver tan lejos, tan grande, no es algo que yo quiera la verdad. Creo que las últimas balas se van perdiendo”, manifestó.

Dibu Martínez piensa retirarse en el próximo paso

De todas maneras, cuando fue consultado si quizás podía jugar en Medio Oriente o en Estados Unidos, como pasa actualmente con muchas figuras, sí se mostró dispuesto.

“Estoy abierto la verdad. Pero la siguiente liga en la que jugaré será algo grupal, entre familia”, sostuvo para dejar en claro que no será una decisión personal.

Por ahora, se siente feliz en la Premier. “Sé que esta liga es la mejor del mundo, que compito todos los partidos, que si no sacas una pelota al ángulo todos los partidos pierdes. Compites al máximo”, estableció.

El gran desafío que viene para el Dibu será el Mundial del 2026, en el que Argentina defenderá el título de campeón del mundo conseguido en Qatar 2022.

