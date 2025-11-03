Dibu Martínez hace el ridículo con soberbia frase tras chascarro mundial en la Premier: “Yo nunca…”

Liverpool venía en mala racha en la Premier League y el entrenador Arne Slot estaba muy cuestionado, sin embargo, el campeón inglés recibió un regalo de Navidad anticipado por parte de Emiliano Martínez.

Los Reds pudieron volver a las victorias en el torneo británico y derrotaron por 2-0 a Aston Villa, gracias a un papelón mundial del arquero argentino.

El Dibu derechamente regaló un gol, ya que quiso salir jugando y le regaló la pelota a Mohamed Salah, quien con mucha facilidad marcó el 1-0 en Anfield en el primer minuto del tiempo agregado de la primera parte.

La soberbia de Dibu Martínez tras blooper

Dibu Martínez fue el gran responsable de la derrota de Aston Villa ante Liverpool y se llenó de críticas, las que salió a responder con una soberbia frase en sus redes sociales.

El meta argentino indicó en Instagram que “yo nunca pierdo: o gano o aprendo”, luego del blooper que salió en todos los programas deportivos del mundo.

La derrota le costó caro a Aston Villa, que bajó al undécimo puesto de la tabla de posiciones en la Premier League con 15 puntos tras 10 partidos jugados.