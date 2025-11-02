Everton y Unión Española se encargaron de cerrar la jornada dominical de la fecha 26 de la Liga de Primera. Ya con Coquimbo Unido como campeón, ahora resta definir el descenso a la Primera B. Lo que tiene a varios equipos involucrados.

Por lo mismo el encuentro entre ruleteros e hispanos se transformó en una nueva final para evitar el fantasma de la B. Aunque sorpresivamente la primera incidencia del partido llegó a los 13 minutos, pero no involucró a ninguno de los equipos protagonistas.

En esta ocasión José Cabero se apretó del gemelo izquierdo, y por precaución pidió el cambio. En su lugar tuvo que ingresar el cuarto árbitro Reinerio Alvarado, lo que le dio un nuevo aire al encuentro en el Sausalito. Pero con el cambio de referato vino la mayor polémica de la jornada.

Álvaro Madrid fue a luchar un balón con Pablo Aránguiz, pero el capitán ruletero le entró en plancha. Lo que, a diferencia del venezolano Alexis Herrera, ahora sí fue tarjeta roja por revisión del VAR. Por su parte el capitán de Everton se retiró entre lágrimas y hasta pidió perdón a los hinchas por su expulsión.

Everton y Unión Española repartieron puntos

Con un hombre menos, Everton tuvo que modificar su esquema y aguantar las embestidas de los dirigidos por Miguel Ramírez. Tarea titánica y que consiguió el elenco dirigido por Javier Torrente para cerrar el 0-0 y así tener un punto más al cierre de la jornada. Lo que deja al “Ever” más cerca de salvarse de la B.

“Estamos en un momento muy complicado. Pero por como se dio el partido de hoy, sumamos un punto valioso. Tenemos que seguir trabajando y debemos aprovechar los encuentros que nos quedan por disputar. Ha sido un año duro con tres cuerpos técnicos, y ahora esperamos seguir ganando”, apuntó Benjamín Berríos, la figura del partido, a TNT Sports.

Así queda la tabla de la Liga de Primera

Ahora Everton queda con 23 unidades y zafa momentáneamente de la zona de descenso directo. Sin embargo, este miércoles 5 debe visitar a Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura. El duelo pendiente está programado para las 17:30 horas y podría ser clave para escaparse definitivamente del fantasma de la B.

Por su parte Unión Española sigue en el puesto 15ª con 21 puntos. Ahora los hispanos vuelven a jugar el 8 de noviembre también en Santa Laura. Los hispanos serán locales ante Colo Colo y están obligados a sumar para así alejarse de puestos de descenso directo.