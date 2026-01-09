Tras salvarse del descenso en el final del torneo, en Deportes La Serena no quieren repetir la mala campaña y en este mercado de pases se van a la segura. Tras asegurar a Felipe Gutiérrez como DT, ahora otro valor nacional se sumará al equipo.

Se trata de Matías Marín volante creativo nacido en Santiago Wanderers. El talentoso zurdo que en su momento sonó en Colo Colo y U Católica al mismo tiempo viene de descender con Unión Española.

En los hispanos estuvo a préstamo, ya que su pase pertenecía a Belgrano de Córdoba. Precisamente, desde Argentina avisaron la movida con el jugador que no tuvo espacio en el pirata trasandino.

La Serena espera por Marín: así es el contrato

Matías Marín ya tiene todo acordado para calzarse la camiseta de Club Deportes La Serena este 2026. Si bien el volante creativo estuvo recientemente en Argentina entrenando, no fue considerado en Belgrano y vuelve a Chile.

Marín y su última temporada en Unión Española /Photosport

“Matias Marín de Belgrano partió esta tarde rumbo a Chile donde jugará para Deportes La Serena. El volante extendió su vínculo hasta diciembre del 2027, sale a prestamo por un año con cargo y opción de compra”, reportó Matías Rivero, desde Telefé Córdoba.

Justamente, en tierra papayera también los medios locales confirmaron la operación, por lo que prontamente el nacido en Wanderers será oficializado como refuerzo. Llega con la misión de vestir la “10” y revivir sus mejores campañas.

Marín nació en Santiago Wanderers, donde saltó a O’Higgins de Rancagua el 2022. Su gran campaña en los celestes le valió ser comprado por Belgrano de Córdoba, para ser prestado en 2025 a Unión Española y ahora a La Serena.