Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Futbol chileno

Llegó este año como refuerzo y busca su renacer futbolístico en Chile: “Lo he pasado muy mal”

El jugador dio el salto a Argentina y regresó este año para reforzar a un grande del fútbol chileno.

Por Andrea Petersen

El jugador chileno que regreso a la liga para buscar su renacer futbolístico.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTEl jugador chileno que regreso a la liga para buscar su renacer futbolístico.

Matías Marín fue uno de los grandes fichajes de esta temporada en donde Unión Española anunció su incorporación tras su salida de Belgrano de Córdova de la liga argentina y ahora junto con los hispanos busca evitar el descenso.

El mediocampista de 25 años con pasos en O’Higgins y Santiago Wanderers, en conversación con AS, reveló que problemas físicos complicaron su paso por el triunfo trasandino, por lo que ahora busca su renacer futbolístico en el cuadro local.

Las lesiones que complicaron a Matías Marín

El jugador señala que debido a estas lesiones se perdió muchos encuentros. “Nunca en mi carrera me había lesionado tanto, lo he pasado muy mal”.

“Marcan una diferencia”: Cheíto Ramírez se derrite por estos tres jugadores de U. de Chile

ver también

“Marcan una diferencia”: Cheíto Ramírez se derrite por estos tres jugadores de U. de Chile

Gracias a mi familia me supe levantar. También me admiro porque he sido fuerte. He trabajado fuerte a doble jornada y en lo mental. Estoy preparado para lo que viene”.

En esa misma línea, destaca ciertos puntos de su paso por Argentina. “Es mucho más intenso. El fútbol es más importante que acá, en el sentido de que llenan todos los estadios y los complejos están buenos. Es otra cosa, lo viven de otra manera”.

Publicidad

Eso ayuda mucho. Están por encima. La mente del argentino motiva a trabajar y a pelear todos los partidos. Vengo con otro chip acá, puedo crecer mucho más”, explicó.

Por lo mismo, enfatiza que está buscando su renacer futbolístico. “Mi carrera no termina acá. Esto es un apoyo para relanzar mi carrera. Vine para sumar minutos. No he jugado tanto, pero estoy trabajando muy fuerte para relanzar mi carrera”.

Lee también
Los 3 jugadores de U. de Chile que enamoraron a Cheíto Ramírez
U de Chile

Los 3 jugadores de U. de Chile que enamoraron a Cheíto Ramírez

Pablo Aránguiz reclama por el arbitraje ante la U: "Te juro por mis hijos"
Chile

Pablo Aránguiz reclama por el arbitraje ante la U: "Te juro por mis hijos"

Tabla: la U se pone a tiro de cañón de los Piratas
U de Chile

Tabla: la U se pone a tiro de cañón de los Piratas

La primera baja confirmada de Colo Colo para el clásico con la UC
Colo Colo

La primera baja confirmada de Colo Colo para el clásico con la UC

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo