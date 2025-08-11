Matías Marín fue uno de los grandes fichajes de esta temporada en donde Unión Española anunció su incorporación tras su salida de Belgrano de Córdova de la liga argentina y ahora junto con los hispanos busca evitar el descenso.
El mediocampista de 25 años con pasos en O’Higgins y Santiago Wanderers, en conversación con AS, reveló que problemas físicos complicaron su paso por el triunfo trasandino, por lo que ahora busca su renacer futbolístico en el cuadro local.
Las lesiones que complicaron a Matías Marín
El jugador señala que debido a estas lesiones se perdió muchos encuentros. “Nunca en mi carrera me había lesionado tanto, lo he pasado muy mal”.
“Gracias a mi familia me supe levantar. También me admiro porque he sido fuerte. He trabajado fuerte a doble jornada y en lo mental. Estoy preparado para lo que viene”.
En esa misma línea, destaca ciertos puntos de su paso por Argentina. “Es mucho más intenso. El fútbol es más importante que acá, en el sentido de que llenan todos los estadios y los complejos están buenos. Es otra cosa, lo viven de otra manera”.
“Eso ayuda mucho. Están por encima. La mente del argentino motiva a trabajar y a pelear todos los partidos. Vengo con otro chip acá, puedo crecer mucho más”, explicó.
Por lo mismo, enfatiza que está buscando su renacer futbolístico. “Mi carrera no termina acá. Esto es un apoyo para relanzar mi carrera. Vine para sumar minutos. No he jugado tanto, pero estoy trabajando muy fuerte para relanzar mi carrera”.