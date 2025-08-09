Es tendencia:
Liga de Primera 2025

Tabla de posiciones: Universidad de Chile le mete presión al puntero pirata

El cuadro azul se candidatea, nuevamente, tras volver a la victoria ante Unión Española. Coquimbo tiene un duelo menos, pero está al alcance.

Por Jose Arias

Para salir de un mal momento, nada mejor que ganar. Esa es la receta que ocupó la Universidad de Chile para retornar a los abrazos y al optimismo, en su duelo ante Unión Española.

El cuadro azul venció por 4-1 a los hispanos y se encaramó en la tabla de posiciones del torneo nacional, siendo, nuevamente, un candidatazo al título de este año.

No fue un partido fácil, pues Unión Española se puso en ventaja primero, a través de un penal. No obstante, la U pudo dar vuelta el marcador, en un Estadio Nacional repleto de hinchas del Romántico Viajero.

U de Chile se candidatea… de nuevo

Fue un lunes negro para la Universidad de Chile. El cuadro de Gustavo Álvarez cayó ante Cobresal y cedió puntos en la lucha por alcanzar a Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2025.

Pero, con la goleada ante Unión Española, ahora acorta la distancia a tres unidades. Los Piratas, sin embargo, tienen un partido menos, que se saldará este domingo a las 15.00 horas, ante Cobresal.

Mientras tanto, Unión Española deja pasar una oportunidad de oro. Era la opción de pasar a Deportes Limache, que juega ante Audax Italiano, el lunes a las 19.00 horas. Los hispanos siguen en posición de descenso y quedan a tres puntos de Deportes Iquique. De ganar, el Tomate Mecánico, de hecho, le puede sacar cuatro unidades de ventaja.

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

