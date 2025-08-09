Universidad de Chile parte en desventaja contra Unión Española, por la fecha 19 de la Liga de Primera, en el Estadio Nacional. Es que Pablo Aránguiz marcó el 0-1 parcial a los 9′ de penal.

Y fue un tonto penal el que regaló la U con una falta de Felipe Salomoni: El centro vino del tiro de esquina desde la izquierda del ataque hispano, y el balón pasaba de largo en dirección hacia afuera del área.

Ahí fue cuando Salomoni y Valentín Vidal se fueron forcejeando en la lucha por el balón. Es cierto, ambos se llevaban agarrados, pero fue el lateral de los azules el que se regaló y el de Unión el que cayó en el área rival.

Penal regalado por la U; gran definición de Pablo Aránguiz

El árbitro Diego Flores estaba justo frente a la jugada, a sólo un par de metros, y no dudo en cobrar el penal pese a los reclamos del Chuncho.

Desde los doce pasos, Pablo Aránguiz sacó un gran remate, poco más arriba de media altura y hacia su derecha. Gabriel Castellón adivinó el lado, pero no alcanzó a llegar. Fue el 0-1 parcial en los 12′.

Eso sí, la balanza volvió a emparejarse en los 27′ con el gol de Javier Altamirano para U, tras una meritoria acción y asistencia de Charles Aránguiz desde dentro del área hispana.

Cabe recordar que Unión Española busca salir de la zona de descenso, penúltimo en la tabla superando sólo a Deportes Iquique. Por su parte, la U necesita volver al triunfo para no caerse en la lucha por el título, con Coquimbo Unido como sólido puntero.

