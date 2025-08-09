Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar esta jornada a Unión Española, por la fecha 19 de la Liga de Primera 2025, de manera de volver a meterse en la pelea por el título.

Los azules quieren dar vuelta la página de la última derrota sufrida en manos de Cobresal, lo que los complicó en la tabla de posiciones en su lucha con Coquimbo Unido.

Por lo mismo, el técnico Gustavo Álvarez vivió una semana intensa con sus jugadores, donde decidió realizar varios cambios en la alineación estelar con una gran sorpresa.

Todo, porque Lucas Di Yorio pasó de ser fijo para ser operado y estar semanas fuera en la U, a ser titular esta jornada en un duelo trascendental en la pelea por el título.

Lucas Di Yorio se fue expulsado en el último partido ante Unión Española. Foto: Felipe Zanca/Photosport

ver también Universidad de Chile vs. Unión Española: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Lucas Di Yorio cambia el quirófano por la cancha

Lucas Di Yorio será estelar esta jornada, sacando todo el humo de una posible operación, luego de una importante lesión de su rodilla izquierda, que incluso le hizo perderse partidos.

Publicidad

Publicidad

Una decisión importante para el técnico Álvarez, donde también destaca el ingreso desde el primer minuto de Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, lo que pone un tinte de mayor importancia en la zona de volantes.

Con esto, la formación de la U será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni en la defensa; Israel Poblete, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz en los volantes; Javier Altamirano, Lucas Di Yorio y Lucas Assadi en la delantera.

Mira la formación de la U:

Publicidad