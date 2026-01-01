El mercado de fichajes ya está en movimiento y, con ello, los equipos comienzan a reforzarse para la próxima temporada, siendo uno de ellos Rangers de Talca quienes anunciaron a un experimentado jugador para este 2026.

El elenco piducano continúa reforzándose para lo que será la Primera B de este año con el objetivo de ascender a la máxima división del fútbol chileno, donde anunciaron el fichaje del mediocampista Alonso Rodríguez.

“¡Buenas tardes, familia Rojinegra! Estamos felices de anunciar que el jugador formado en Universidad de Chile y proveniente de San Luis de Quillota, Alonso Rodríguez, se convierte en el noveno refuerzo del club para la temporada 2026. ¡Vamos por todo!”, anunció el equipo a través de sus redes.

La carrera de Alonso Rodríguez

El jugador de 27 años comenzó su carrera en Universidad de Chile el año 2017. Tras esto, sumó paso por clubes como Deportes Puerto Montt, Independiente de Cauquenes, Deportes Santa Cruz y Deportes Limache.

Alonso Rodríguez no sigue en Quillota y es el nuevo jugador de Rangers. Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

El 2025 jugó por San Luis, equipo que no logró clasificar a la liguilla por el ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno, terminando en la novena posición de la tabla de posiciones.

ver también El sorprendente ranking que pone a Rangers por encima de gigantes como Arsenal y Bayern

Rangers se refuerza para el 2026

El equipo Rojinegro anunció además las llegadas de nuevos refuerzos, entre ellos Juan Méndez, José Navarrete y Sebastián Ribas.