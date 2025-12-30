Es tendencia:
¡Con pasos en Italia y Francia! El experimentado jugador que se acerca a Rangers de Talca

Los Rojinegros se están reforzando para la próxima temporada y tienen en la mira a un goleador con larga trayectoria.

Por Andrea Petersen

Rangers de talca tiene listo a inesperado fichaje.
El mercado de fichajes ya está en movimiento y, con ello, distintas figuras comienzan a definir dónde jugarán la próxima temporada, como también los equipos definen a los próximos refuerzos que se sumarán al plantel. En este contexto, se reveló que Rangers de Talca puso sus ojos en experimentado jugador uruguayo.

Según reveló PrimeraBChile, el elenco piducano tiene avanzadas conversaciones con Sebastián Ribas, delantero que cuenta con una extensa trayectoria en el campeonato charrúa con pasos por ligas de Europa.

La carrera de Sebastián Ribas

El jugador de 37 años comenzó su carrera en Juventud de Uruguay, desde donde dio el salto al fútbol europeo al incorporarse a las divisiones juveniles de Inter de Milán.

A lo largo de los años, fue sumando experiencia en distintos clubes y países, pasando por Spezia, Dijon, Génova, Sporting CP, Mónaco, Barcelona SC, Estrasburgo, FC Cartagena y Karpaty Lviv.

Posteriormente, regresó a Sudamérica defendió las camisetas de Lanús, Rosario Central, Central Córdoba, CA Fénix, River Plate de Uruguay, Venados FC y Patronato, además de un paso por Montevideo City Torque.

Sebastián Ribas podría ser el nuevo refuerzo de Rangers de Talca. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

En las últimas temporadas, su recorrido lo llevó nuevamente al fútbol uruguayo, vistiendo los colores de Albion FC y actualmente de CA Fénix.

