El mercado de fichajes tendrá ardua tarea para Colo Colo, que recibió varios jugadores desde la Primera B. Como Ethan Espinoza, quien fue figura en Santiago Wanderers y, al parecer, tiene chances de recalar en Deportes Concepción tras el retorno lila a la máxima categoría del fútbol chileno.

Otro que volvió fue Diego Plaza desde Deportes Santa Cruz. En la Liga de Ascenso, la ventana de traspasos ha dado para todo: incluso para que un futbolista que supo brillar frente al Cacique en una Supercopa deje atrás su etapa en Magallanes.

Se trata de Manuel Vicuña, un habilidoso extremo surgido en las inferiores de la Academia. Tiene 26 años y sólo había jugado para el Manojito de Claveles, donde disputó 120 partidos. Marcó 23 goles, entre ellos uno espectacular a Colo Colo en la Supercopa 2023, que el Maga le ganó a los albos en la tanda de penales.

Manuel Vicuña ante Bruno Gutiérrez en la Supercopa que Magallanes le ganó a Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

Vicuña también regaló 15 asistencias. Precedido de ese rendimiento, fue confirmado como refuerzo en Rangers de Talca, que ha mostrado que pretende pelear alto en la categoría del plata del fútbol chileno. Y añadió a este hábil puntero a la baraja con la que cuenta el renovado Erwin Durán.

En el mercado de fichajes de Rangers en la Primera B ha tenido mucha actividad, al punto que ya son seis refuerzos, incluido Manuel Vicuña que dejó una actuación para enmarcar frente a Colo Colo. Los Piducanos le tienen mucha fe a este jugador.

“Estamos felices de anunciar que el multicampeón con Magallanes, Manuel Vicuña, se convierte en el sexto refuerzo de Rangers para la temporada 2026″, fue parte del mensaje del cuadro rojinegro para darle la bienvenida al oriundo de El Quisco.

La agencia de representación que trabaja con él, Talento Deportivo, también anunció esta movida. Es la empresa que tiene Mauricio Valenzuela. Así las cosas, los Piducanos suman y siguen con las incorporaciones: también arribó el argentino Mauro González, quien ya había tenido un ciclo en el Fiscal de Talca y contaba con un paso en Deportes Temuco.

Otros que firmaron en los Piducanos fueron Kevin Vásquez, el uruguayo Damián González, Alejandro Márquez y el experimentado zaguero central Carlos Labrín. Además, ratificaron la renovación del portero José Luis Gamonal, aunque también decidieron la salida del golero uruguayo Gastón Rodríguez.

Revisa la tanda de penales de la Supercopa que Magallanes le ganó a Colo Colo

Así le fue a Rangers en la tabla de la Primera B 2025

Rangers de Talca terminó la fase regular de la Primera B 2025 en el 7° lugar y clasificó a la Liguilla de Ascenso, pero perdió de inmediato en la llave frente a San Marcos de Arica.

