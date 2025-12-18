El mercado de fichajes de Cobreloa se inició de manera ardua con la renovación del DT César Bravo y también varios refuerzos confirmados. De hecho, este miércoles 17 de diciembre el cuadro naranja ratificó tres nuevos jugadores para afrontar la exigente campaña del año entrante.

Los Zorros del Desierto estuvieron a punto de ganar un boleto rumbo a la máxima categoría del fútbol chileno. Pero cayeron en la llave definitoria ante Deportes Concepción, que se quedó con el cupo en la élite del balompié nacional.

En ese contexto, ya son cinco las incorporaciones loínas en esta ventana de traspasos. Quien inició este conteo fue Bastián San Juan, zaguero central que regresa a Calama, donde consiguió el ascenso a la primera división en 2023. Le siguió Diego Tapia, arquero declarado hincha del elenco Minero, quien arribó desde Ñublense.

Diego Tapia jugará en Cobreloa.

Y en este ambicioso camino para pelear arriba en la Primera B de 2026, Cobreloa le dio más alegrías e ilusión a sus fanáticos: se quedó con Jorge Paul Gatica, un mediocampista de 29 años que tiene vasta experiencia. Llega desde Santiago Wanderers, donde se erigió en un referente y bastión. Fue uno de los tres refuerzos de ese súper miércoles.

Jorge Paul Gatica jugará en Cobreloa durante 2026. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Mercado de fichajes: Los otros dos refuerzos que confirmó Cobreloa

Cobreloa también le dio el sí en el mercado de fichajes a otros dos refuerzos: uno fue Tomás Aránguiz, un talentoso centrocampista de mucha experiencia en Magallanes. Los Zorros del Desierto tendrán un volante de corte técnico y exquisita pegada para afrontar las competencias de 2026.

Tomás Aránguiz en acción ante Vicente Pizarro por la Copa Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y un delantero argentino de 28 años que pasó por dos clubes de la Primera B: el primero fue Unión San Felipe. Mientras que en 2025 jugó en Rangers de Talca, donde anotó dos goles y regaló dos asistencias. Las referencias son para Matías Sandoval, otro quefue confirmado en Calama.

En materia de extensiones de contrato, Cobreloa también apretó el acelerador: selló la continuidad de Álvaro Delgado, Cristian Muga y David Tapia, uno de los mejores laterales derechos de la categoría.

Así terminó Cobreloa en la tabla de posiciones de la Primera B 2025

Cobreloa peleó en lo más alto de la tabla de posiciones en la fase regular de la Primera B 2025. También en la Liguilla.

