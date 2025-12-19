Universidad de Chile vive horas decisivas para encontrar a su próximo entrenador, una vez que ya se trabaja en cerrar un acuerdo de salida para el técnico Gustavo Álvarez en el mercado de fichajes.

Pese a que se han escuchado importantes nombres, como el de Renato Paiva y Martín Anselmi, tal como confirmó Redgol, el único candidato que busca la U es Francisco Meneghini.

Una situación que vive momentos de definiciones dentro de la U que necesitan, primero, resolver la salida de Álvarez y firmar finiquito, para luego meterse de lleno en la pelea.

Pese a que en Rancagua aseguraban que Paqui Meneghini está listo para seguir en O’Higgins, el que todavía no firme abre las esperanzas, incluso con una información relevante que apareció en las últimas horas.

Francisco Meneghini resuelve si llega como nuevo DT de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La U tiene a Paqui Meneghini en la mira

Fue el periodista Marceo Escobar quien entrega nuevos detalles de la búsqueda de Universidad de Chile por su nuevo entrenador, donde Francisco Meneghini vive horas decisivas.

El mismo que confirmó hace semanas que sería el gran candidato de la U, vuelve a demostrar que la U sigue el camino firme por el entrenador que terminó contrato con O’Higgins.

“Horas decisivas en el futuro de “Paqui” Meneghini”, comentó el periodista en sus redes sociales, donde, además, recordó cuando entregó la gran chance de que el argenitno reemplace a Gustavo Álvarez.

