Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

U de Chile se acerca otra vez a Francisco Meneghini: “Horas decisivas”

Los azules vuelven a su candidato número uno, entendiendo que todavía no cierra acuerdo con O'Higgins: habrá novedades.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Gustavo Álvarez puede tener listo a su reemplazante.
© ALEX DIAZ/PHOTOSPORTGustavo Álvarez puede tener listo a su reemplazante.

Universidad de Chile vive horas decisivas para encontrar a su próximo entrenador, una vez que ya se trabaja en cerrar un acuerdo de salida para el técnico Gustavo Álvarez en el mercado de fichajes.

Pese a que se han escuchado importantes nombres, como el de Renato Paiva y Martín Anselmi, tal como confirmó Redgol, el único candidato que busca la U es Francisco Meneghini.

Una situación que vive momentos de definiciones dentro de la U que necesitan, primero, resolver la salida de Álvarez y firmar finiquito, para luego meterse de lleno en la pelea.

Pese a que en Rancagua aseguraban que Paqui Meneghini está listo para seguir en O’Higgins, el que todavía no firme abre las esperanzas, incluso con una información relevante que apareció en las últimas horas.

Francisco Meneghini resuelve si llega como nuevo DT de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Francisco Meneghini resuelve si llega como nuevo DT de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La U tiene a Paqui Meneghini en la mira

Fue el periodista Marceo Escobar quien entrega nuevos detalles de la búsqueda de Universidad de Chile por su nuevo entrenador, donde Francisco Meneghini vive horas decisivas.

Publicidad

El mismo que confirmó hace semanas que sería el gran candidato de la U, vuelve a demostrar que la U sigue el camino firme por el entrenador que terminó contrato con O’Higgins.

“Horas decisivas en el futuro de “Paqui” Meneghini”, comentó el periodista en sus redes sociales, donde, además, recordó cuando entregó la gran chance de que el argenitno reemplace a Gustavo Álvarez.

Revisa los detalles:

Tweet placeholder
Publicidad
Lee también
Movidas: El millonario bonus que recibe la U de Conce por fichaje de Waterman
Mercado de fichajes 2026

Movidas: El millonario bonus que recibe la U de Conce por fichaje de Waterman

Destapan la ridícula oferta de Colo Colo por figura de Coquimbo
Colo Colo

Destapan la ridícula oferta de Colo Colo por figura de Coquimbo

¡Colo Colo se inspira en Stranger Things para su primer refuerzo!
Colo Colo

¡Colo Colo se inspira en Stranger Things para su primer refuerzo!

Las fechas para el regreso del fútbol chileno en la temporada 2026
Chile

Las fechas para el regreso del fútbol chileno en la temporada 2026

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo