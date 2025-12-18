Universidad de Chile está entrampada en el mercado de fichajes, ya que como no se puede resolver el nombre de su nuevo entrenador, no puede cerrar acuerdos con sus refuerzos.

En Azul Azul siguen negociando con el entrenador Gustavo Álvarez, quien ya avisó públicamente sus intenciones de irse del CDA, pero tampoco quiere pagar los 1.2 millones de dólares que dicen su contrato sobre una salida unilateral antes de tiempo.

Los dirigentes azules trabajan a dos bandos, porque buscan destrabar la partida de su todavía DT y buscan de forma incesante a su sustituto, con muy malos resultados.

ver también U de Chile acusa el golpe con Renato Paiva: corre la lista de favoritos para ser entrenador

Francisco Meneghini, el único candidato para la banca de la U

Universidad de Chile tendrá nuevo entrenador para la temporada 2026, aunque todavía no se sabe su nombre, porque se cayeron dos opciones muy fuertes.

Las últimas semanas en el cuadro laico acercaron posturas con el portugués Renato Paiva, sin embargo, las altas expectativas económicas del europeo lo alejaron del proyecto chileno.

Publicidad

Publicidad

Además, circuló la alternativa del argentino Martín Anselmi, con pasado lejano en Unión La Calera y reciente en Porto. El estratega de las métricas busca otras opciones y también descartó su arribo a la U.

Dicho esto, la única carta que tiene a mano Universidad de Chile es Francisco Meneghini, con quien intensifica conversaciones Azul Azul, según información que llegó a RedGol.

Francisco Meneghini se acerca a la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Publicidad

Publicidad

Paqui estaba negociando su continuidad con O’Higgins, pero como todavía no confirman su permanencia en Rancagua, los laicos se metieron entremedio para seducir al ex colaborador de Sebastián Beccacece en la U.

Por ahora, Francisco Meneghini aparece como el plan A, B, C y D de Universidad de Chile, que requiere de forma urgente cerrar a su nuevo director técnico.