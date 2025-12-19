El panorama en el arco de Colo Colo parece encontrar un poco de certezas pensando en el 2026. Brayan Cortés no volverá al club al tener una opción de sumar un nuevo préstamo en el extranjero, lo que dejaría a Fernando de Paul como el titular para el año entrante.

Sin embargo, Fernando Ortiz tendría en mente otros planes. Esto lo decimos porque el argentino tiene ganas de sumar un nuevo arquero en su plantel, ya que la sola presencia del Tuto bajo los tres palos simplemente no alcanzaría.

En ese sentido, en las últimas horas surgió una más que interesante alternativa para los albos. Tuvo un destacado paso por Boca Juniors y actualmente milita en la Segunda División de España.

El aquero argentino que Ortiz pidió para Colo Colo

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, el entrenador del Popular le pidió a la dirigencia de Blanco y Negro el fichaje del portero argentino Esteban Andrada, quien actualmente ataja en el Real Zaragoza.

Este nombre ya está en manos de Daniel Morón, quien ahora al mando de la gerencia deportiva debe analizar y estudiar la opción de traerlo, algo que no será para sencillo. ¿El motivo? Pues porque se encuentra a préstamo en el Real Zaragoza y su pase pertenece a Monterrey, donde tiene contrato hasta junio de 2027.

Esteban Andrada pertenece a Monterrey de México. ¿Podrá Colo Colo lograr su fichaje en este mercado? | Foto: Getty Images.

En la presente temporada el meta de 34 años ha jugado nueve compromisos entre la Segunda División de España y la Copa del Rey. En ellos recibió 15 goles y tuvo dos porterías imbatidas.

Andrada cuenta con pasos por Lanús, Arsenal de Sarandí y Boca Juniors. Con los Xeneizes atajó por cuatro años, siendo el arquero del equipo que perdió la final de la Copa Libertadores 2018 ante River Plate en Madrid.