Colo Colo oficializó este viernes a su primer refuerzo para la temporada 2026 en este mercado de fichajes. Se trata de Matías Fernández Cordero, quien con 30 años llega proveniente desde el Independiente del Valle de Ecuador.

El formado en Santiago Wanderers arriba para ocupar el puesto de lateral derecho, posición que quedó prácticamente desierta con las partidas de Mauricio Isla y Óscar Opazo al cierre de este año.

Sin embargo, hay quienes creen que este movimiento de los albos en el mercado es un tremendo error. ¿El motivo? Pues porque trajeron a un jugador para un puesto que ni siquiera es su posición natural.

El error de Colo Colo tras fichar a Matías Fernández Cordero

Quien alzó la voz al respecto fue el periodista Cristián Caamaño, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura aseguró que “Matías Fernández Cordero no es lateral derecho. Ha jugado ahí, pero no es su posición natural”.

“Fue un carrilero en Independiente del Valle en una línea de tres en defensa. Él es formado en Santiago Wanderers como un ocho, un volante. Vamos a ver como le va ahora en un equipo grande también”, agregó.

Matías Fernández Cordero llega a Colo Colo para ocupar el puesto de lateral por la derecha. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el comunicador aseguró que “Colo Colo tomó también la decisión de sostener a Jeyson Rojas como el segundo lateral derecho del equipo. No irá por otro jugador. Ojo con Rojas que lleva dos años discutibles, primero a préstamo en Unión Española y luego en Deportes La Serena”.

“Tenían que ir a buscar un titularísimo en ese puesto. Si tu único lateral derecho es Matías Fernández, porque ya sabemos lo que es Rojas, es un jugador a quien conocemos del 2020…”, advirtió al cierre Caamaño.